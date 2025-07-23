https://ria.ru/20250723/mid-2031002008.html

МИД рассчитывает на внимательное отношение Киева к российским детям

МИД рассчитывает на внимательное отношение Киева к российским детям - РИА Новости, 23.07.2025

МИД рассчитывает на внимательное отношение Киева к российским детям

Россия рассчитывает, что Украина проявит к российским детям такое же внимательное отношение, какое РФ проявляет к украинским детям, заявил замглавы МИД РФ, член РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:30:00+03:00

2025-07-23T22:30:00+03:00

2025-07-23T22:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

михаил галузин

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Украина проявит к российским детям такое же внимательное отношение, какое РФ проявляет к украинским детям, заявил замглавы МИД РФ, член российской делегации в Стамбуле Михаил Галузин. "И мы обоснованно рассчитываем на то, что с украинской стороны к российским детям будет проявлено такое же внимательное отношение, какое российская сторона проявляет к детям украинским", - сказал Галузин журналистам.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2031001883.html

россия

украина

стамбул

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россия, украина, стамбул, михаил галузин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле