В МИД Германии заявили, что Украина сможет оказывать влияние на Россию
Глава МИД ФРГ Вадефуль: Украина сможет оказывать влияние на территорию России
© AP Photo / Carlos JassoЙохан Вадефуль
© AP Photo / Carlos Jasso
Йохан Вадефуль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина будет иметь возможность "оказывать влияние" на территорию России, но отказался раскрывать подробности своего заявления.
Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине
22 июля, 12:30
Он указал на то, что Taurus – "технически непростая" система вооружений, поэтому он с осторожностью комментирует вопрос ее передачи. При этом, поставки Украине новых систем вооружений осложняют, по его словам, не финансовые затруднения, а проблемы доступности и производства новых систем.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявлял, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.