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Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве
Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве - РИА Новости, 23.07.2025
Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко встретился с послом Турции в Москве, стороны обсудили ход реализации совместных стратегических... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:52:00+03:00
2025-07-23T19:52:00+03:00
2025-07-23T19:52:00+03:00
в мире
россия
москва
турция
александр грушко
танжу бильгич
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко встретился с послом Турции в Москве, стороны обсудили ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической и других сферах, сообщает внешнеполитическое ведомство. "Двадцать третьего июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Москве Танжу Бильгича. Состоялось обсуждение текущего положения дел в российско-турецких отношениях, включая ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической и других сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым международным и региональным темам, представляющим взаимный интерес.
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в мире, россия, москва, турция, александр грушко, танжу бильгич
В мире, Россия, Москва, Турция, Александр Грушко, Танжу Бильгич
Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве
Замглавы МИД Грушко обсудил с послом Турции реализацию совместных проектов