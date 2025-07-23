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Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве - РИА Новости, 23.07.2025
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19:52 23.07.2025
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Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве
Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве - РИА Новости, 23.07.2025
Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко встретился с послом Турции в Москве, стороны обсудили ход реализации совместных стратегических... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:52:00+03:00
2025-07-23T19:52:00+03:00
в мире
россия
москва
турция
александр грушко
танжу бильгич
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко встретился с послом Турции в Москве, стороны обсудили ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической и других сферах, сообщает внешнеполитическое ведомство. "Двадцать третьего июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Москве Танжу Бильгича. Состоялось обсуждение текущего положения дел в российско-турецких отношениях, включая ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической и других сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым международным и региональным темам, представляющим взаимный интерес.
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в мире, россия, москва, турция, александр грушко, танжу бильгич
В мире, Россия, Москва, Турция, Александр Грушко, Танжу Бильгич
Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве

Замглавы МИД Грушко обсудил с послом Турции реализацию совместных проектов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко встретился с послом Турции в Москве, стороны обсудили ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической и других сферах, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Двадцать третьего июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Москве Танжу Бильгича. Состоялось обсуждение текущего положения дел в российско-турецких отношениях, включая ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической и других сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым международным и региональным темам, представляющим взаимный интерес.
Сергей Лавров и Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Источник рассказал о встрече глав МИД Турции и России
7 июля, 19:56
 
В миреРоссияМоскваТурцияАлександр ГрушкоТанжу Бильгич
 
 
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