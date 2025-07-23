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Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве

Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве - РИА Новости, 23.07.2025

Замглавы МИД России встретился с послом Турции в Москве

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко встретился с послом Турции в Москве, стороны обсудили ход реализации совместных стратегических... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:52:00+03:00

2025-07-23T19:52:00+03:00

2025-07-23T19:52:00+03:00

в мире

россия

москва

турция

александр грушко

танжу бильгич

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко встретился с послом Турции в Москве, стороны обсудили ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической и других сферах, сообщает внешнеполитическое ведомство. "Двадцать третьего июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Москве Танжу Бильгича. Состоялось обсуждение текущего положения дел в российско-турецких отношениях, включая ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической и других сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым международным и региональным темам, представляющим взаимный интерес.

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москва

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в мире, россия, москва, турция, александр грушко, танжу бильгич