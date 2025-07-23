https://ria.ru/20250723/mid-2030790774.html

МИД Франции набросился на Зеленского из-за нового закона

МИД Франции набросился на Зеленского из-за нового закона - РИА Новости, 23.07.2025

МИД Франции набросился на Зеленского из-за нового закона

Подписание Владимиром Зеленским указа, ограничивающего антикоррупционные органы Украины, не соответствует траектории вступления в Евросоюз, заявил в среду... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:12:00+03:00

2025-07-23T11:12:00+03:00

2025-07-23T15:49:00+03:00

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ПАРИЖ, 23 июл — РИА Новости. Подписание Владимиром Зеленским указа, ограничивающего антикоррупционные органы Украины, не соответствует траектории вступления в Евросоюз, заявил в среду министр — делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. Министра-делегата спросили в ходе интервью радиостанции France Inter, не противоречит ли политика Зеленского присоединению к Евросоюзу. "Вы правы. Более того, я разделяю мнение Еврокомиссии, которая вчера высказала очевидную обеспокоенность этим решением. Украинцам не поздно, конечно, сделать шаг назад", — сказал Аддад. Он добавил, что к странам — кандидатам на вступление в евроблок применяются соответствующие требования в том, что касается борьбы с коррупцией, защиты принципа верховенства права, соблюдения прав меньшинств и оппозиции, а также независимого суда. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.

https://ria.ru/20250320/orban-2006331651.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), мид франции‎, еврокомиссия