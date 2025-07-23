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В Орле врачи удалили женщине 12-килограммовую опухоль
В Орле врачи удалили женщине 12-килограммовую опухоль - РИА Новости, 23.07.2025
В Орле врачи удалили женщине 12-килограммовую опухоль
Врачи Орловского областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль яичника весом более 12 килограммов, пациентка считала ее лишним весом... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:12:00+03:00
2025-07-23T16:12:00+03:00
2025-07-23T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Врачи Орловского областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль яичника весом более 12 килограммов, пациентка считала ее лишним весом вследствие переедания, сообщили в медицинском учреждении. "Наши врачи удалили опухоль весом более 12 килограммов. Случай оказался уникален не только весом образования, но и тем, что длительное время пациентку не тревожили ни боли, ни другие симптомы. А постепенный набор веса казался всего лишь следствием переедания", – говорится в сообщении. Отмечается, что когда пациентку обеспокоили боли и она обратилась к врачу, в результате ультразвукового исследования и компьютерной томографии у нее обнаружилась опухоль, которая растет из яичника и доходит до легких, занимая всю брюшную полость. Врачи направили женщину на срочную госпитализацию и на следующий день провели операцию. "В результате за одну операцию, которая вместе с гистологическим заключением длилась чуть меньше двух часов, наша пациентка получила весь необходимый объем лечения. Повторных операций ей не требуется", – рассказал врач-онкогинеколог Александр Квиленков, слова которого цитируются на сайте Орловского онкодиспансера. После операции, как уточняется, состояние женщины значительно улучшилось, ее живот уменьшился, и она потеряла в весе 15 килограммов.
https://ria.ru/20250722/vrachi-2030726752.html
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Орел, Общество, Здоровье - Общество
В Орле врачи удалили женщине 12-килограммовую опухоль
Орловские врачи удалили женщине опухоль яичника весом более 12 килограмм
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Врачи Орловского областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль яичника весом более 12 килограммов, пациентка считала ее лишним весом вследствие переедания, сообщили в медицинском учреждении.
"Наши врачи удалили опухоль весом более 12 килограммов. Случай оказался уникален не только весом образования, но и тем, что длительное время пациентку не тревожили ни боли, ни другие симптомы. А постепенный набор веса казался всего лишь следствием переедания", – говорится в сообщении.
Отмечается, что когда пациентку обеспокоили боли и она обратилась к врачу, в результате ультразвукового исследования и компьютерной томографии у нее обнаружилась опухоль, которая растет из яичника и доходит до легких, занимая всю брюшную полость. Врачи направили женщину на срочную госпитализацию и на следующий день провели операцию.
"В результате за одну операцию, которая вместе с гистологическим заключением длилась чуть меньше двух часов, наша пациентка получила весь необходимый объем лечения. Повторных операций ей не требуется", – рассказал врач-онкогинеколог Александр Квиленков, слова которого цитируются на сайте Орловского онкодиспансера.
После операции, как уточняется, состояние женщины значительно улучшилось, ее живот уменьшился, и она потеряла в весе 15 килограммов.