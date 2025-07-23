https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030999371.html
Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров
Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров
Российская сторона рассчитывает, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:15:00+03:00
2025-07-23T22:15:00+03:00
2025-07-23T22:23:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
владимир мединский
стамбул
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров."Мы надеемся, что будет", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения четвертого раунда переговоров.
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Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров
Мединский: Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится