https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030999371.html

Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров

Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров

Российская сторона рассчитывает, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:15:00+03:00

2025-07-23T22:15:00+03:00

2025-07-23T22:23:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

владимир мединский

стамбул

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров."Мы надеемся, что будет", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения четвертого раунда переговоров.

https://ria.ru/20250723/medinskij-2030999507.html

россия

украина

стамбул

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