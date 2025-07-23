Рейтинг@Mail.ru
Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 23.07.2025 (обновлено: 22:23 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030999371.html
Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров
Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров
Российская сторона рассчитывает, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:15:00+03:00
2025-07-23T22:23:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
владимир мединский
стамбул
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров."Мы надеемся, что будет", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения четвертого раунда переговоров.
https://ria.ru/20250723/medinskij-2030999507.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ecd51947a3e8901c3b62420fef8affaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир мединский, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Стамбул, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров

Мединский: Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров.
"Мы надеемся, что будет", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения четвертого раунда переговоров.
Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Мединский рассказал, какую часть договоренностей Киев выполнил не до конца
Вчера, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир МединскийСтамбулТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала