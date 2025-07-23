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Мединский высказался о возможной встрече лидеров России и Украины
Мединский высказался о возможной встрече лидеров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский высказался о возможной встрече лидеров России и Украины
Встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:07:00+03:00
2025-07-23T22:07:00+03:00
2025-07-23T22:19:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский."А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а "ставить точку", подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец - делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", - сказал Мединский, отвечая на вопрос, затрагивалась ли во время переговоров тема встречи глав двух государств.Делегация России во главе с Мединским вышла к прессе с заявлениями после третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. В состав российской делегации также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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украина, россия, стамбул, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский высказался о возможной встрече лидеров России и Украины
Мединский: встреча лидеров РФ и Украины должна поставить точку