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Мединский рассказал, как две делегации обсуждали проекты меморандумов - РИА Новости, 23.07.2025
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22:05 23.07.2025 (обновлено: 22:14 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030997498.html
Мединский рассказал, как две делегации обсуждали проекты меморандумов
Мединский рассказал, как две делегации обсуждали проекты меморандумов - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский рассказал, как две делегации обсуждали проекты меморандумов
Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:05:00+03:00
2025-07-23T22:14:00+03:00
россия
украина
владимир мединский
михаил галузин
стамбул
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет."Естественно, мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга, но мы договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих", - сказал Мединский журналистам.В состав российской делегации также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, стамбул
Россия, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Стамбул
Мединский рассказал, как две делегации обсуждали проекты меморандумов

Мединский: Россия и Украина долго обсуждали изложенные в меморандумах позиции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
"Естественно, мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга, но мы договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих", - сказал Мединский журналистам.
В состав российской делегации также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
 
РоссияУкраинаВладимир МединскийМихаил ГалузинСтамбул
 
 
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