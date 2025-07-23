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Мединский рассказал, как две делегации обсуждали проекты меморандумов

Мединский рассказал, как две делегации обсуждали проекты меморандумов - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский рассказал, как две делегации обсуждали проекты меморандумов

Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах,... РИА Новости, 23.07.2025

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россия

украина

владимир мединский

михаил галузин

стамбул

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет."Естественно, мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга, но мы договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих", - сказал Мединский журналистам.В состав российской делегации также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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украина

стамбул

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россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, стамбул