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Мединский рассказал о позициях России и Украины по меморандумам - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:04 23.07.2025 (обновлено: 22:13 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030997399.html
Мединский рассказал о позициях России и Украины по меморандумам
Мединский рассказал о позициях России и Украины по меморандумам - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский рассказал о позициях России и Украины по меморандумам
Позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:04:00+03:00
2025-07-23T22:13:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
стамбул
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Мы договорились продолжить контакты - как на уровне делегаций, так, мы надеемся оперативно, на уровне рабочих групп", - сказал он журналистам.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030998142.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский рассказал о позициях России и Украины по меморандумам

Мединский: позиции РФ и Украины по меморандумам далеки друг от друга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Мы договорились продолжить контакты - как на уровне делегаций, так, мы надеемся оперативно, на уровне рабочих групп", - сказал он журналистам.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Мединский высказался о возможной встрече лидеров России и Украины
Вчера, 22:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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