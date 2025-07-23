https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030997399.html

Мединский рассказал о позициях России и Украины по меморандумам

Мединский рассказал о позициях России и Украины по меморандумам - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский рассказал о позициях России и Украины по меморандумам

Позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:04:00+03:00

2025-07-23T22:04:00+03:00

2025-07-23T22:13:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

стамбул

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Мы договорились продолжить контакты - как на уровне делегаций, так, мы надеемся оперативно, на уровне рабочих групп", - сказал он журналистам.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030998142.html

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украина

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россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле