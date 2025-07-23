https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996861.html

Россия предложила Киеву передать три тысячи тел украинских военнослужащих

Россия предложила Киеву передать три тысячи тел украинских военнослужащих - РИА Новости, 23.07.2025

Россия предложила Киеву передать три тысячи тел украинских военнослужащих

Россия в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил глава российской делегации,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:01:00+03:00

2025-07-23T22:01:00+03:00

2025-07-23T22:14:00+03:00

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июн - РИА Новости. Россия в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Не определяя конкретных сроков, это связано с рядом технических моментов - наличие рефрижераторов, специального автотранспорта на украинской стороне, но мы предложили Украине передать еще 3 тысячи тел украинских военнослужащих", - сообщил Мединский журналистам по итогам переговоров.Мединский добавил, что, как только украинская сторона технически будет готова принять останки погибших, они будут переданы Украине при помощи Красного Креста."Для захоронения по христианской традиции", - добавил Мединский.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле