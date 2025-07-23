https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996861.html
Россия предложила Киеву передать три тысячи тел украинских военнослужащих
Россия предложила Киеву передать три тысячи тел украинских военнослужащих - РИА Новости, 23.07.2025
Россия предложила Киеву передать три тысячи тел украинских военнослужащих
Россия в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил глава российской делегации,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:01:00+03:00
2025-07-23T22:01:00+03:00
2025-07-23T22:14:00+03:00
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июн - РИА Новости. Россия в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Не определяя конкретных сроков, это связано с рядом технических моментов - наличие рефрижераторов, специального автотранспорта на украинской стороне, но мы предложили Украине передать еще 3 тысячи тел украинских военнослужащих", - сообщил Мединский журналистам по итогам переговоров.Мединский добавил, что, как только украинская сторона технически будет готова принять останки погибших, они будут переданы Украине при помощи Красного Креста."Для захоронения по христианской традиции", - добавил Мединский.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия предложила Киеву передать три тысячи тел украинских военнослужащих
Мединский: Россия предложила Киеву передать 3 тыс тел украинских военнослужащих
СТАМБУЛ, 23 июн - РИА Новости. Россия в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Не определяя конкретных сроков, это связано с рядом технических моментов - наличие рефрижераторов, специального автотранспорта на украинской стороне, но мы предложили Украине передать еще 3 тысячи тел украинских военнослужащих", - сообщил Мединский журналистам по итогам переговоров.
Мединский добавил, что, как только украинская сторона технически будет готова принять останки погибших, они будут переданы Украине при помощи Красного Креста.
"Для захоронения по христианской традиции", - добавил Мединский.