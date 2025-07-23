https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996672.html
Россия и Украина обсуждали вопрос возвращения гражданских
Россия и Украина обсуждали вопрос возвращения гражданских - РИА Новости, 23.07.2025
Россия и Украина обсуждали вопрос возвращения гражданских
Россия и Украина обсудили на переговорах в Стамбуле вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий, заявил помощник... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:00:00+03:00
2025-07-23T22:00:00+03:00
2025-07-23T22:17:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
владимир мединский
третий раунд предвыборных дебатов митта ромни и барака обамы
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия и Украина обсудили на переговорах в Стамбуле вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий", - сказал Мединский журналистам по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
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украина, россия, стамбул, владимир мединский, третий раунд предвыборных дебатов митта ромни и барака обамы
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Третий раунд предвыборных дебатов Митта Ромни и Барака Обамы
Россия и Украина обсуждали вопрос возвращения гражданских
Мединский: Россия и Украина обсудили вопрос возвращения перемещенных граждан