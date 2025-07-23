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Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен, заявил Мединский - РИА Новости, 23.07.2025
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21:56 23.07.2025 (обновлено: 22:03 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030995394.html
Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен, заявил Мединский
Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен, заявил Мединский - РИА Новости, 23.07.2025
Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен, заявил Мединский
Второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной завершен, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:56:00+03:00
2025-07-23T22:03:00+03:00
россия
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
украина
владимир мединский
вооруженные силы украины
стамбул
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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной завершен, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом, второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1200 человек завершён", - сказал он журналистам.Россия вернула Украине более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, добавил он."Также вы знаете, что был завершен обмен телами погибших, исходя из нравственных соображений, что тело убитого солдата должно быть похоронено на родной земле, мы вернули украинской стороне более 7 тысяч тел. Получили обратно некоторое, небольшое количество своих (тел военнослужащих - ред.)", - сказал Мединский журналистам после третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины, стамбул
Россия, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Украина, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Стамбул
Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен, заявил Мединский

Мединский: второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной завершен, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом, второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1200 человек завершён", - сказал он журналистам.
Россия вернула Украине более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, добавил он.
"Также вы знаете, что был завершен обмен телами погибших, исходя из нравственных соображений, что тело убитого солдата должно быть похоронено на родной земле, мы вернули украинской стороне более 7 тысяч тел. Получили обратно некоторое, небольшое количество своих (тел военнослужащих - ред.)", - сказал Мединский журналистам после третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Украинская делегация на переговорах с представителями России во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Вчера, 20:52
 
РоссияТретий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреУкраинаВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныСтамбул
 
 
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