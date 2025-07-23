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Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен, заявил Мединский
Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен, заявил Мединский - РИА Новости, 23.07.2025
Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен, заявил Мединский
Второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной завершен, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:56:00+03:00
2025-07-23T21:56:00+03:00
2025-07-23T22:03:00+03:00
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной завершен, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом, второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1200 человек завершён", - сказал он журналистам.Россия вернула Украине более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, добавил он."Также вы знаете, что был завершен обмен телами погибших, исходя из нравственных соображений, что тело убитого солдата должно быть похоронено на родной земле, мы вернули украинской стороне более 7 тысяч тел. Получили обратно некоторое, небольшое количество своих (тел военнослужащих - ред.)", - сказал Мединский журналистам после третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
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россия, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины, стамбул
Россия, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Украина, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Стамбул
Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен, заявил Мединский
Мединский: второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен