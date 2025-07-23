https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030995244.html

Мединский подтвердил выполнение договоренностей второго раунда переговоров

Мединский подтвердил выполнение договоренностей второго раунда переговоров - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский подтвердил выполнение договоренностей второго раунда переговоров

Все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:55:00+03:00

2025-07-23T21:55:00+03:00

2025-07-23T22:06:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

стамбул

владимир мединский

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский."Мы констатировали, что все договоренности по гуманитарным трекам, которые были проговорены в прошлый раз, выполнены", - сказал Мединский журналистам.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996861.html

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украина

стамбул

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