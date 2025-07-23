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Мединский подтвердил выполнение договоренностей второго раунда переговоров - РИА Новости, 23.07.2025
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21:55 23.07.2025 (обновлено: 22:06 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030995244.html
Мединский подтвердил выполнение договоренностей второго раунда переговоров
Мединский подтвердил выполнение договоренностей второго раунда переговоров - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский подтвердил выполнение договоренностей второго раунда переговоров
Все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:55:00+03:00
2025-07-23T22:06:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
стамбул
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский."Мы констатировали, что все договоренности по гуманитарным трекам, которые были проговорены в прошлый раз, выполнены", - сказал Мединский журналистам.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996861.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский подтвердил выполнение договоренностей второго раунда переговоров

Мединский: все договоренности второго раунда переговоров были выполнены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
"Мы констатировали, что все договоренности по гуманитарным трекам, которые были проговорены в прошлый раз, выполнены", - сказал Мединский журналистам.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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