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Мединский прилетел на переговоры футболке Putin Team
Мединский прилетел на переговоры футболке Putin Team - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский прилетел на переговоры футболке Putin Team
Помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прибыл в Стамбул на третий раунд переговоров, одетый РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:24:00+03:00
2025-07-23T18:24:00+03:00
2025-07-23T18:24:00+03:00
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украина
стамбул
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прибыл в Стамбул на третий раунд переговоров, одетый в серую футболку от бренда Putin Team.Российская марка Putin Team Russia представила свою коллекцию на экспорт в 2019 году на международной выставке ISPO в Мюнхене. В 2020 году основатель марки Дмитрий Шишкин на совещании по вопросам текстильной отрасли предложил президенту пошить для него комплект спортивной одежды из коллекции Putin Team, и лидер страны дал на это согласие. Согласно информации, ранее предоставленной осведомленным источником РИА Новости, встреча представителей России и Украины должна состояться в среду в 19.00 по московскому времени во дворце Чираган в центре Стамбула. Возглавляет российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации входят также замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что не стоит ожидать каких-либо чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной. Он также отметил, что состав российской делегации остался без изменений.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский прилетел на переговоры футболке Putin Team
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прибыл в Стамбул на третий раунд переговоров, одетый в серую футболку от бренда Putin Team.
Российская марка Putin Team Russia представила свою коллекцию на экспорт в 2019 году на международной выставке ISPO в Мюнхене. В 2020 году основатель марки Дмитрий Шишкин на совещании по вопросам текстильной отрасли предложил президенту пошить для него комплект спортивной одежды из коллекции Putin Team, и лидер страны дал на это согласие.
Согласно информации, ранее предоставленной осведомленным источником РИА Новости, встреча представителей России и Украины должна состояться в среду в 19.00 по московскому времени во дворце Чираган в центре Стамбула. Возглавляет российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский.
В состав делегации входят также замглавы МИД РФ Михаил Галузин
, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков
, замминистра обороны Александр Фомин
.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что не стоит ожидать каких-либо чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной. Он также отметил, что состав российской делегации остался без изменений.