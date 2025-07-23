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Мединский прилетел на переговоры футболке Putin Team

Мединский прилетел на переговоры футболке Putin Team - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский прилетел на переговоры футболке Putin Team

Помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прибыл в Стамбул на третий раунд переговоров, одетый РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:24:00+03:00

2025-07-23T18:24:00+03:00

2025-07-23T18:24:00+03:00

россия

украина

стамбул

владимир мединский

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прибыл в Стамбул на третий раунд переговоров, одетый в серую футболку от бренда Putin Team.Российская марка Putin Team Russia представила свою коллекцию на экспорт в 2019 году на международной выставке ISPO в Мюнхене. В 2020 году основатель марки Дмитрий Шишкин на совещании по вопросам текстильной отрасли предложил президенту пошить для него комплект спортивной одежды из коллекции Putin Team, и лидер страны дал на это согласие. Согласно информации, ранее предоставленной осведомленным источником РИА Новости, встреча представителей России и Украины должна состояться в среду в 19.00 по московскому времени во дворце Чираган в центре Стамбула. Возглавляет российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации входят также замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что не стоит ожидать каких-либо чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной. Он также отметил, что состав российской делегации остался без изменений.

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украина

стамбул

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