https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030877159.html

Мединский слышал о намерении Киева добиться встречи Путина и Зеленского

Мединский слышал о намерении Киева добиться встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский слышал о намерении Киева добиться встречи Путина и Зеленского

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил по прилету в Стамбул, что слышал о намерении украинской делегации добиваться на... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:15:00+03:00

2025-07-23T16:15:00+03:00

2025-07-23T16:23:00+03:00

стамбул

россия

владимир мединский

владимир путин

украина

владимир зеленский

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил по прилету в Стамбул, что слышал о намерении украинской делегации добиваться на третьем раунде переговоров договоренности о встрече лидеров стран.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская делегация прибыла в Стамбул, украинская пока находится в Анкаре."Слышал", - ответил Мединский на вопрос о том, знает ли он о намерениях украинской делегации.Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщило ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в делегации. Назначать возможную встречу Путина и Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030839690.html

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