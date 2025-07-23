Рейтинг@Mail.ru
Мединский слышал о намерении Киева добиться встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 23.07.2025 (обновлено: 16:23 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030877159.html
Мединский слышал о намерении Киева добиться встречи Путина и Зеленского
Мединский слышал о намерении Киева добиться встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский слышал о намерении Киева добиться встречи Путина и Зеленского
Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил по прилету в Стамбул, что слышал о намерении украинской делегации добиваться на... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:15:00+03:00
2025-07-23T16:23:00+03:00
стамбул
россия
владимир мединский
владимир путин
украина
владимир зеленский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030873619_0:155:3159:1931_1920x0_80_0_0_fb5c1fca897044989de1f76b1030985b.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил по прилету в Стамбул, что слышал о намерении украинской делегации добиваться на третьем раунде переговоров договоренности о встрече лидеров стран.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская делегация прибыла в Стамбул, украинская пока находится в Анкаре."Слышал", - ответил Мединский на вопрос о том, знает ли он о намерениях украинской делегации.Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщило ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в делегации. Назначать возможную встречу Путина и Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030839690.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030873619_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_1751e27051317ad6becaf3e1cad84944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, россия, владимир мединский, владимир путин, украина, владимир зеленский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский слышал о намерении Киева добиться встречи Путина и Зеленского

Мединский заявил, что слышал о намерении Киева добиваться встречи лидеров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрилет российской делегации на переговоры в Турцию
Прилет российской делегации на переговоры в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Прилет российской делегации на переговоры в Турцию
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил по прилету в Стамбул, что слышал о намерении украинской делегации добиваться на третьем раунде переговоров договоренности о встрече лидеров стран.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская делегация прибыла в Стамбул, украинская пока находится в Анкаре.
"Слышал", - ответил Мединский на вопрос о том, знает ли он о намерениях украинской делегации.
Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщило ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в делегации. Назначать возможную встречу Путина и Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Источник назвал участников переговоров со стороны Турции
Вчера, 14:04
 
СтамбулРоссияВладимир МединскийВладимир ПутинУкраинаВладимир ЗеленскийТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала