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Мединский назвал мэра Львова недоделанным гауляйтером - РИА Новости, 23.07.2025
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23:04 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/medinskij-2031005982.html
Мединский назвал мэра Львова недоделанным гауляйтером
Мединский назвал мэра Львова недоделанным гауляйтером - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский назвал мэра Львова недоделанным гауляйтером
Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, состоявшихся в Стамбуле в среду, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал "недоделанным... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:04:00+03:00
2025-07-23T23:04:00+03:00
в мире
стамбул
россия
львов
владимир мединский
николай кузнецов
андрей садовой
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, состоявшихся в Стамбуле в среду, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал "недоделанным гауляйтером" мэра Львова Андрея Садового, который выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. Один из журналистов спросил, готова ли Россия обменять останки советских солдат и забрать их с Украины. "Вы знаете, рассматривать серьёзно данное предложение даже украинская сторона не предлагала. Я думаю, им самым стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков", - сказал Мединский журналистам. Он подчеркнул, что там извлекаются останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев. "Это абсолютно нравственная деградация, и повторюсь, даже у украинской делегации не хватило совести поднимать этот вопрос", - заключил Мединский. Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030999666.html
https://ria.ru/20250718/dnr-2030062081.html
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в мире, стамбул, россия, львов, владимир мединский, николай кузнецов, андрей садовой, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Стамбул, Россия, Львов, Владимир Мединский, Николай Кузнецов, Андрей Садовой, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский назвал мэра Львова недоделанным гауляйтером

Мединский назвал Садового гауляйтером за идею обмена тел советских воинов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, состоявшихся в Стамбуле в среду, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал "недоделанным гауляйтером" мэра Львова Андрея Садового, который выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. Один из журналистов спросил, готова ли Россия обменять останки советских солдат и забрать их с Украины.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Медицинский высказался об эксгумации останков советских воинов во Львове
Вчера, 22:17
"Вы знаете, рассматривать серьёзно данное предложение даже украинская сторона не предлагала. Я думаю, им самым стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков", - сказал Мединский журналистам.
Он подчеркнул, что там извлекаются останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев.
"Это абсолютно нравственная деградация, и повторюсь, даже у украинской делегации не хватило совести поднимать этот вопрос", - заключил Мединский.
Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Мемориал Холм славы во Львове - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В ДНР ответили на предложение мэра Львова обменять останки советских воинов
18 июля, 20:04
 
В миреСтамбулРоссияЛьвовВладимир МединскийНиколай КузнецовАндрей СадовойТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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