https://ria.ru/20250723/medinskij-2031005982.html

Мединский назвал мэра Львова недоделанным гауляйтером

Мединский назвал мэра Львова недоделанным гауляйтером - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский назвал мэра Львова недоделанным гауляйтером

Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, состоявшихся в Стамбуле в среду, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал "недоделанным... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:04:00+03:00

2025-07-23T23:04:00+03:00

2025-07-23T23:04:00+03:00

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андрей садовой

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, состоявшихся в Стамбуле в среду, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал "недоделанным гауляйтером" мэра Львова Андрея Садового, который выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. Один из журналистов спросил, готова ли Россия обменять останки советских солдат и забрать их с Украины. "Вы знаете, рассматривать серьёзно данное предложение даже украинская сторона не предлагала. Я думаю, им самым стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков", - сказал Мединский журналистам. Он подчеркнул, что там извлекаются останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев. "Это абсолютно нравственная деградация, и повторюсь, даже у украинской делегации не хватило совести поднимать этот вопрос", - заключил Мединский. Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030999666.html

https://ria.ru/20250718/dnr-2030062081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, россия, львов, владимир мединский, николай кузнецов, андрей садовой, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле