Мединский привел историческую справку для генсека НАТО
Мединский после переговоров в Стамбуле привел историческую справку для Рютте
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел историческую справку для генсека НАТО Марка Рютте.
Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду.
"Я специально для господина Рютте как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", - сказал Мединский журналистам.
Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться.
"По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", - подчеркнул Мединский.
В заключение он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили.