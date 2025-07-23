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Мединский привел историческую справку для генсека НАТО - РИА Новости, 24.07.2025
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22:47 23.07.2025 (обновлено: 10:48 24.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskij-2031004323.html
Мединский привел историческую справку для генсека НАТО
Мединский привел историческую справку для генсека НАТО - РИА Новости, 24.07.2025
Мединский привел историческую справку для генсека НАТО
Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-23T22:47:00+03:00
2025-07-24T10:48:00+03:00
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стамбул
россия
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владимир мединский
марк рютте
мао цзэдун
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел историческую справку для генсека НАТО Марка Рютте. Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду. "Я специально для господина Рютте как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", - сказал Мединский журналистам. Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться. "По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", - подчеркнул Мединский. В заключение он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили. Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/sanktsii-2031004172.html
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2031001310.html
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в мире, стамбул, россия, китай, владимир мединский, марк рютте, мао цзэдун, нато, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Стамбул, Россия, Китай, Владимир Мединский, Марк Рютте, Мао Цзэдун, НАТО, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский привел историческую справку для генсека НАТО

Мединский после переговоров в Стамбуле привел историческую справку для Рютте

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел историческую справку для генсека НАТО Марка Рютте.
Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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"Я специально для господина Рютте как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", - сказал Мединский журналистам.
Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться.
"По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", - подчеркнул Мединский.
В заключение он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили.
Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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В миреСтамбулРоссияКитайВладимир МединскийМарк РюттеМао ЦзэдунНАТОТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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