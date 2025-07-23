https://ria.ru/20250723/medinskij-2031004323.html

Мединский привел историческую справку для генсека НАТО

Мединский привел историческую справку для генсека НАТО - РИА Новости, 24.07.2025

Мединский привел историческую справку для генсека НАТО

Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-23T22:47:00+03:00

2025-07-23T22:47:00+03:00

2025-07-24T10:48:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел историческую справку для генсека НАТО Марка Рютте. Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду. "Я специально для господина Рютте как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", - сказал Мединский журналистам. Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться. "По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", - подчеркнул Мединский. В заключение он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили. Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/sanktsii-2031004172.html

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2031001310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, россия, китай, владимир мединский, марк рютте, мао цзэдун, нато, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле