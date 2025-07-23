https://ria.ru/20250723/max-2030877283.html

Пользователи MAX с помощью GigaChat могут повысить цифровую грамотность

Пользователи MAX с помощью GigaChat могут повысить цифровую грамотность - РИА Новости, 23.07.2025

Пользователи MAX с помощью GigaChat могут повысить цифровую грамотность

В дополнение к безопасному режиму и системам защиты пользовательских данных в мессенджере MAX, пользователи могут повысить цифровую грамотность по защите от... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:16:00+03:00

2025-07-23T16:16:00+03:00

2025-07-23T16:16:00+03:00

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мессенджер max

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В дополнение к безопасному режиму и системам защиты пользовательских данных в мессенджере MAX, пользователи могут повысить цифровую грамотность по защите от мошенников с помощью чат-бота GigaChat.Для этого нужно ввести в чат-бот один из представленных ниже вопросов, и GigaChat подскажет, как распознать мошенничество и не дать себя обмануть:Полученные в результате рекомендации подскажут, как избежать уловок мошенников и сохранить свою безопасность.MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.

https://ria.ru/20250715/zaschita-2029176466.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мессенджеры, соцсети, мессенджер max