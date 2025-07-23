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Пользователи MAX с помощью GigaChat могут повысить цифровую грамотность - РИА Новости, 23.07.2025
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16:16 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/max-2030877283.html
Пользователи MAX с помощью GigaChat могут повысить цифровую грамотность
Пользователи MAX с помощью GigaChat могут повысить цифровую грамотность - РИА Новости, 23.07.2025
Пользователи MAX с помощью GigaChat могут повысить цифровую грамотность
В дополнение к безопасному режиму и системам защиты пользовательских данных в мессенджере MAX, пользователи могут повысить цифровую грамотность по защите от... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:16:00+03:00
2025-07-23T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В дополнение к безопасному режиму и системам защиты пользовательских данных в мессенджере MAX, пользователи могут повысить цифровую грамотность по защите от мошенников с помощью чат-бота GigaChat.Для этого нужно ввести в чат-бот один из представленных ниже вопросов, и GigaChat подскажет, как распознать мошенничество и не дать себя обмануть:Полученные в результате рекомендации подскажут, как избежать уловок мошенников и сохранить свою безопасность.MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.
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технологии, мессенджеры, соцсети, мессенджер max
Технологии, Мессенджеры, Соцсети, Мессенджер Max

Пользователи MAX с помощью GigaChat могут повысить цифровую грамотность

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В дополнение к безопасному режиму и системам защиты пользовательских данных в мессенджере MAX, пользователи могут повысить цифровую грамотность по защите от мошенников с помощью чат-бота GigaChat.
Для этого нужно ввести в чат-бот один из представленных ниже вопросов, и GigaChat подскажет, как распознать мошенничество и не дать себя обмануть:
  • Как понять, что тебе пишет мошенник?
  • Как вести себя с мошенниками?
  • Что делать, если сообщил мошенникам данные карты, пароль из СМС?
Полученные в результате рекомендации подскажут, как избежать уловок мошенников и сохранить свою безопасность.
MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Минцифры: вся инфраструктура мессенджера Max находится в России
15 июля, 10:23
 
ТехнологииМессенджерыСоцсетиМессенджер Max
 
 
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