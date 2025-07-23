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"Наткнулись на нечто большее". Почему Брижит Макрон боится психиатров - РИА Новости, 23.07.2025
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08:00 23.07.2025 (обновлено: 08:03 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/makron-2030666071.html
"Наткнулись на нечто большее". Почему Брижит Макрон боится психиатров
"Наткнулись на нечто большее". Почему Брижит Макрон боится психиатров - РИА Новости, 23.07.2025
"Наткнулись на нечто большее". Почему Брижит Макрон боится психиатров
Брижит Макрон в отчаянии. Суд отказывается признавать клеветой утверждения о ее транспереходе, а слухи не дают ей покоя даже за границей. Обозленная первая леди РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:00:00+03:00
2025-07-23T08:03:00+03:00
париж
франция
великобритания
брижит макрон
кэндис оуэнс
карл iii
эммануэль макрон
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Брижит Макрон в отчаянии. Суд отказывается признавать клеветой утверждения о ее транспереходе, а слухи не дают ей покоя даже за границей. Обозленная первая леди готовится к ответным действиям. Что ждет обидчиков семьи французского президента — в материале РИА Новости.Шокирующий факт"Абсолютно ошеломлена", — так описывает состояние Брижит Макрон британская Daily Mail. Надежды, что троллинг и конспирология вокруг половой принадлежности первой леди прекратятся, не оправдались. Наоборот, последовала новая волна обсуждения наболевшей для Елисейского дворца темы.Напомним, что в сентябре прошлого года неожиданно для Макронов отменили приговор Амандин Рой и Наташе Рей, выложившим в декабре 2021-го видео с нашумевшими утверждениями в адрес супруги французского президента. За это их признали виновными по 18 пунктам иска Брижит и ее брата Жан-Мишеля Тронье, которые, как заявляют конспирологи, на самом деле один человек. Суд назначил штраф в 13,5 тысячи евро, но платить его не пришлось.Теперь скандал разгорается с новой силой. Рей заявила, что подаст иск против Брижит с обвинением в мошенничестве. Но первая леди тоже сдаваться не собирается и намерена жаловаться на оправдательный приговор женщинам в Кассационный суд республики, сообщил ее адвокат Жан Энночи.Оправдательное решение суда некоторые уже восприняли как доказательство того, что Рей, заявлявшая о трансгендерности Брижит, была права."Таким образом, апелляционный суд Парижа подтвердил работу, исследования, анализы, проведенные Наташей Рей", — заявил в соцсети X ее адвокат Франсуа Данглехан.Новая тактикаВпрочем, есть и другое мнение. Как отмечает Franceinfo, оправдание Рей и Рой еще не означает официального признания, что президент республики женат на мужчине. Издание ссылается на французский закон от 29 июля 1881 года о свободе прессы, согласно которому за высказывание нельзя назначить ответственность, если не было ущерба чести.Парижский судья, изучив около тридцати заявлений, ставших ранее основанием для штрафа, решил, что обвинение человека в совершении трансперехода и лжи о первом браке никаким образом человеческое достоинство не затрагивает.Только один пункт обвинений был подтвержден. Рей и Рой утверждали, что Брижит совратила юного Макрона в старших классах. Дескать, факт преступления не установлен, но они ссылались на данные из прессы, поэтому клевету признали "добросовестной", а значит, ненаказуемой."Похоже, Брижит Макрон хочет отомстить", — заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс, посвятившая семье президента Франции серию видеороликов "Становление Брижит".По ее словам, Макроны, осознав невозможность наказать всех через суд, сменили стратегию. Если обвинять всех в клевете, рано или поздно придется рассказывать о первых тридцати годах жизни Брижит. В то же время подавать иск о трансфобии — значит признать факт трансперехода. Поэтому первая леди сейчас пытается притянуть обидчиков за кибербуллинг."Блестящая команда Брижит собралась вместе, и теперь они выдвигают новую инициативу", — ссылаясь на источники в Париже, утверждает Оуэнс.Тяжелые случаиОт точечных ударов Макроны переходят к массовым репрессиям. Уже идут судебные процессы над десятками обычных граждан, которые высказывали в Сети сомнения, что глава республики женат на биологической женщине, пишет Le Nouvel Obs.В то же время, по данным издания, Брижит отказывается проходить психиатрическую экспертизу. Во Франции анализ психиатра необходим для подтверждения ущерба психике из-за "злых" сообщений в интернете.Журналист Ксавье Пуссар, опубликовавший 338-страничную книгу под названием "Стать Брижит", написал в соцсети X, что показания по делу о кибербуллинге комиссар парижской полиции снимал в Елисейском дворце лично."За границей все жены первых лиц государств знают об этих слухах", — сказала Брижит Макрон в присутствии полицейского. С этим Оуэнс связывает едва скрываемое раздражение первой леди каждый раз, как она отправляется с супругом в другие страны.Одна из недавних странностей произошла в Великобритании. Брижит отказалась подавать руку мужу, сходя по трапу самолета. Потом на встрече с королем Карлом III и принцем Уильямом у стен Винздорского замка избегала Макрона, ускоряя шаг и одергивая ладонь.Впрочем, Daily Mail связала такое поведение с тяжелым состоянием Брижит из-за недавней смерти старшей сестры, 93-летней Анны-Марии Тронье.Пока Рей и Рой только ожидают ответного удара из Елисейского дворца, под прицел попал и скрывающийся в Италии вместе с семьей Пуссар.Как известно, в 2021-м он вместе с Рей подготовил статью для издания Faits et Documents, которую журналисты Le Monde называли "возмутительной фейковой новостью". Теперь его вызывают на допросы в итальянскую полицию якобы за буллинг мадам Макрон в интернете."Мы наткнулись на нечто большее", — считает Оуэнс. Якобы Брижит — лишь один человек в целой сети обмана, связанной с мировыми элитами.Накануне внимание французских СМИ привлекла новость о выпавшем из окна в Париже хирурге Франсуа Фэвре, у которого якобы были доказательства о транспереходе Брижит. Одни искали конспирологическую подоплеку в гибели несклонного к суициду врача, другие же опровергали слухи.Пока очевидно одно: вокруг семьи лидера одной из ведущих стран Европы подозрительно много странностей, скандалов и несостыковок.
https://ria.ru/20250410/makron-2010308526.html
https://ria.ru/20250226/makron-2001527788.html
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париж, франция, великобритания, брижит макрон, кэндис оуэнс, карл iii, эммануэль макрон
Париж, Франция, Великобритания, Брижит Макрон, Кэндис Оуэнс, Карл III, Эммануэль Макрон
"Наткнулись на нечто большее". Почему Брижит Макрон боится психиатров

Американская журналистка Оуэнс: Брижит Макрон все еще хочет отомстить обидчикам

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Брижит Макрон в отчаянии. Суд отказывается признавать клеветой утверждения о ее транспереходе, а слухи не дают ей покоя даже за границей. Обозленная первая леди готовится к ответным действиям. Что ждет обидчиков семьи французского президента — в материале РИА Новости.

Шокирующий факт

"Абсолютно ошеломлена", — так описывает состояние Брижит Макрон британская Daily Mail. Надежды, что троллинг и конспирология вокруг половой принадлежности первой леди прекратятся, не оправдались. Наоборот, последовала новая волна обсуждения наболевшей для Елисейского дворца темы.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкПочетный караул у Елисейского дворца
Почетный караул у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Почетный караул у Елисейского дворца
Напомним, что в сентябре прошлого года неожиданно для Макронов отменили приговор Амандин Рой и Наташе Рей, выложившим в декабре 2021-го видео с нашумевшими утверждениями в адрес супруги французского президента. За это их признали виновными по 18 пунктам иска Брижит и ее брата Жан-Мишеля Тронье, которые, как заявляют конспирологи, на самом деле один человек. Суд назначил штраф в 13,5 тысячи евро, но платить его не пришлось.
Теперь скандал разгорается с новой силой. Рей заявила, что подаст иск против Брижит с обвинением в мошенничестве. Но первая леди тоже сдаваться не собирается и намерена жаловаться на оправдательный приговор женщинам в Кассационный суд республики, сообщил ее адвокат Жан Энночи.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит покидают избирательный участок - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Брижит предпочитает мужской". Раскрыто содержимое особого чемодана Макрона
10 апреля, 08:00
Оправдательное решение суда некоторые уже восприняли как доказательство того, что Рей, заявлявшая о трансгендерности Брижит, была права.
"Таким образом, апелляционный суд Парижа подтвердил работу, исследования, анализы, проведенные Наташей Рей", — заявил в соцсети X ее адвокат Франсуа Данглехан.
© Candace Owens/YouTubeСемейство Тронье
Семейство Тронье - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Candace Owens/YouTube
Семейство Тронье

Новая тактика

Впрочем, есть и другое мнение. Как отмечает Franceinfo, оправдание Рей и Рой еще не означает официального признания, что президент республики женат на мужчине. Издание ссылается на французский закон от 29 июля 1881 года о свободе прессы, согласно которому за высказывание нельзя назначить ответственность, если не было ущерба чести.
Парижский судья, изучив около тридцати заявлений, ставших ранее основанием для штрафа, решил, что обвинение человека в совершении трансперехода и лжи о первом браке никаким образом человеческое достоинство не затрагивает.
Только один пункт обвинений был подтвержден. Рей и Рой утверждали, что Брижит совратила юного Макрона в старших классах. Дескать, факт преступления не установлен, но они ссылались на данные из прессы, поэтому клевету признали "добросовестной", а значит, ненаказуемой.
© AP Photo / Aurelien MorissardАвтомобиль полиции в Париже, Франция
Автомобиль полиции в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Автомобиль полиции в Париже, Франция
"Похоже, Брижит Макрон хочет отомстить", — заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс, посвятившая семье президента Франции серию видеороликов "Становление Брижит".
По ее словам, Макроны, осознав невозможность наказать всех через суд, сменили стратегию. Если обвинять всех в клевете, рано или поздно придется рассказывать о первых тридцати годах жизни Брижит. В то же время подавать иск о трансфобии — значит признать факт трансперехода. Поэтому первая леди сейчас пытается притянуть обидчиков за кибербуллинг.
"Блестящая команда Брижит собралась вместе, и теперь они выдвигают новую инициативу", — ссылаясь на источники в Париже, утверждает Оуэнс.
© Candace Owens/YouTubeКэндис Оуэнс
Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Candace Owens/YouTube
Кэндис Оуэнс

Тяжелые случаи

От точечных ударов Макроны переходят к массовым репрессиям. Уже идут судебные процессы над десятками обычных граждан, которые высказывали в Сети сомнения, что глава республики женат на биологической женщине, пишет Le Nouvel Obs.
В то же время, по данным издания, Брижит отказывается проходить психиатрическую экспертизу. Во Франции анализ психиатра необходим для подтверждения ущерба психике из-за "злых" сообщений в интернете.
Журналист Ксавье Пуссар, опубликовавший 338-страничную книгу под названием "Стать Брижит", написал в соцсети X, что показания по делу о кибербуллинге комиссар парижской полиции снимал в Елисейском дворце лично.
© APTПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе "Нортхолт", Великобритания. Кадр трансляции
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе Нортхолт, Великобритания. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© APT
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе "Нортхолт", Великобритания. Кадр трансляции
"За границей все жены первых лиц государств знают об этих слухах", — сказала Брижит Макрон в присутствии полицейского. С этим Оуэнс связывает едва скрываемое раздражение первой леди каждый раз, как она отправляется с супругом в другие страны.
Одна из недавних странностей произошла в Великобритании. Брижит отказалась подавать руку мужу, сходя по трапу самолета. Потом на встрече с королем Карлом III и принцем Уильямом у стен Винздорского замка избегала Макрона, ускоряя шаг и одергивая ладонь.
Впрочем, Daily Mail связала такое поведение с тяжелым состоянием Брижит из-за недавней смерти старшей сестры, 93-летней Анны-Марии Тронье.
Пока Рей и Рой только ожидают ответного удара из Елисейского дворца, под прицел попал и скрывающийся в Италии вместе с семьей Пуссар.
© AP Photo / Aaron ChownПрезидент Франции Эммануэль Макрон беседует с королем Великобритании Карлом III во время прогулки с супругами Брижит Макрон и королевой Великобритании Камиллой в Виндзорском замке
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с королём Великобритании Карлом III во время прогулки с супругами Брижит Макрон и королевой Великобритании Камиллой в Виндзорском замке - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Aaron Chown
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с королем Великобритании Карлом III во время прогулки с супругами Брижит Макрон и королевой Великобритании Камиллой в Виндзорском замке
Как известно, в 2021-м он вместе с Рей подготовил статью для издания Faits et Documents, которую журналисты Le Monde называли "возмутительной фейковой новостью". Теперь его вызывают на допросы в итальянскую полицию якобы за буллинг мадам Макрон в интернете.
"Мы наткнулись на нечто большее", — считает Оуэнс. Якобы Брижит — лишь один человек в целой сети обмана, связанной с мировыми элитами.
Накануне внимание французских СМИ привлекла новость о выпавшем из окна в Париже хирурге Франсуа Фэвре, у которого якобы были доказательства о транспереходе Брижит. Одни искали конспирологическую подоплеку в гибели несклонного к суициду врача, другие же опровергали слухи.
Пока очевидно одно: вокруг семьи лидера одной из ведущих стран Европы подозрительно много странностей, скандалов и несостыковок.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Макрон в ярости: Брижит скрывает нечто более страшное, чем смену пола
26 февраля, 08:00
 
ПарижФранцияВеликобританияБрижит МакронКэндис ОуэнсКарл IIIЭммануэль Макрон
 
 
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