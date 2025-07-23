"Наткнулись на нечто большее". Почему Брижит Макрон боится психиатров
Американская журналистка Оуэнс: Брижит Макрон все еще хочет отомстить обидчикам
© AP Photo / Christian HartmannПрезидент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Брижит Макрон в отчаянии. Суд отказывается признавать клеветой утверждения о ее транспереходе, а слухи не дают ей покоя даже за границей. Обозленная первая леди готовится к ответным действиям. Что ждет обидчиков семьи французского президента — в материале РИА Новости.
Шокирующий факт
"Абсолютно ошеломлена", — так описывает состояние Брижит Макрон британская Daily Mail. Надежды, что троллинг и конспирология вокруг половой принадлежности первой леди прекратятся, не оправдались. Наоборот, последовала новая волна обсуждения наболевшей для Елисейского дворца темы.
Почетный караул у Елисейского дворца
Напомним, что в сентябре прошлого года неожиданно для Макронов отменили приговор Амандин Рой и Наташе Рей, выложившим в декабре 2021-го видео с нашумевшими утверждениями в адрес супруги французского президента. За это их признали виновными по 18 пунктам иска Брижит и ее брата Жан-Мишеля Тронье, которые, как заявляют конспирологи, на самом деле один человек. Суд назначил штраф в 13,5 тысячи евро, но платить его не пришлось.
Теперь скандал разгорается с новой силой. Рей заявила, что подаст иск против Брижит с обвинением в мошенничестве. Но первая леди тоже сдаваться не собирается и намерена жаловаться на оправдательный приговор женщинам в Кассационный суд республики, сообщил ее адвокат Жан Энночи.
Оправдательное решение суда некоторые уже восприняли как доказательство того, что Рей, заявлявшая о трансгендерности Брижит, была права.
"Таким образом, апелляционный суд Парижа подтвердил работу, исследования, анализы, проведенные Наташей Рей", — заявил в соцсети X ее адвокат Франсуа Данглехан.
© Candace Owens/YouTubeСемейство Тронье
© Candace Owens/YouTube
Семейство Тронье
Новая тактика
Впрочем, есть и другое мнение. Как отмечает Franceinfo, оправдание Рей и Рой еще не означает официального признания, что президент республики женат на мужчине. Издание ссылается на французский закон от 29 июля 1881 года о свободе прессы, согласно которому за высказывание нельзя назначить ответственность, если не было ущерба чести.
Парижский судья, изучив около тридцати заявлений, ставших ранее основанием для штрафа, решил, что обвинение человека в совершении трансперехода и лжи о первом браке никаким образом человеческое достоинство не затрагивает.
Только один пункт обвинений был подтвержден. Рей и Рой утверждали, что Брижит совратила юного Макрона в старших классах. Дескать, факт преступления не установлен, но они ссылались на данные из прессы, поэтому клевету признали "добросовестной", а значит, ненаказуемой.
© AP Photo / Aurelien MorissardАвтомобиль полиции в Париже, Франция
© AP Photo / Aurelien Morissard
Автомобиль полиции в Париже, Франция
"Похоже, Брижит Макрон хочет отомстить", — заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс, посвятившая семье президента Франции серию видеороликов "Становление Брижит".
По ее словам, Макроны, осознав невозможность наказать всех через суд, сменили стратегию. Если обвинять всех в клевете, рано или поздно придется рассказывать о первых тридцати годах жизни Брижит. В то же время подавать иск о трансфобии — значит признать факт трансперехода. Поэтому первая леди сейчас пытается притянуть обидчиков за кибербуллинг.
"Блестящая команда Брижит собралась вместе, и теперь они выдвигают новую инициативу", — ссылаясь на источники в Париже, утверждает Оуэнс.
Тяжелые случаи
От точечных ударов Макроны переходят к массовым репрессиям. Уже идут судебные процессы над десятками обычных граждан, которые высказывали в Сети сомнения, что глава республики женат на биологической женщине, пишет Le Nouvel Obs.
В то же время, по данным издания, Брижит отказывается проходить психиатрическую экспертизу. Во Франции анализ психиатра необходим для подтверждения ущерба психике из-за "злых" сообщений в интернете.
Журналист Ксавье Пуссар, опубликовавший 338-страничную книгу под названием "Стать Брижит", написал в соцсети X, что показания по делу о кибербуллинге комиссар парижской полиции снимал в Елисейском дворце лично.
© APTПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе "Нортхолт", Великобритания. Кадр трансляции
© APT
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе "Нортхолт", Великобритания. Кадр трансляции
"За границей все жены первых лиц государств знают об этих слухах", — сказала Брижит Макрон в присутствии полицейского. С этим Оуэнс связывает едва скрываемое раздражение первой леди каждый раз, как она отправляется с супругом в другие страны.
Одна из недавних странностей произошла в Великобритании. Брижит отказалась подавать руку мужу, сходя по трапу самолета. Потом на встрече с королем Карлом III и принцем Уильямом у стен Винздорского замка избегала Макрона, ускоряя шаг и одергивая ладонь.
Впрочем, Daily Mail связала такое поведение с тяжелым состоянием Брижит из-за недавней смерти старшей сестры, 93-летней Анны-Марии Тронье.
Пока Рей и Рой только ожидают ответного удара из Елисейского дворца, под прицел попал и скрывающийся в Италии вместе с семьей Пуссар.
© AP Photo / Aaron ChownПрезидент Франции Эммануэль Макрон беседует с королем Великобритании Карлом III во время прогулки с супругами Брижит Макрон и королевой Великобритании Камиллой в Виндзорском замке
© AP Photo / Aaron Chown
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с королем Великобритании Карлом III во время прогулки с супругами Брижит Макрон и королевой Великобритании Камиллой в Виндзорском замке
Как известно, в 2021-м он вместе с Рей подготовил статью для издания Faits et Documents, которую журналисты Le Monde называли "возмутительной фейковой новостью". Теперь его вызывают на допросы в итальянскую полицию якобы за буллинг мадам Макрон в интернете.
"Мы наткнулись на нечто большее", — считает Оуэнс. Якобы Брижит — лишь один человек в целой сети обмана, связанной с мировыми элитами.
Накануне внимание французских СМИ привлекла новость о выпавшем из окна в Париже хирурге Франсуа Фэвре, у которого якобы были доказательства о транспереходе Брижит. Одни искали конспирологическую подоплеку в гибели несклонного к суициду врача, другие же опровергали слухи.
Пока очевидно одно: вокруг семьи лидера одной из ведущих стран Европы подозрительно много странностей, скандалов и несостыковок.