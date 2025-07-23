https://ria.ru/20250723/magadan-2030872641.html

Алхимия может решить проблему исчерпания золота, считают специалисты

Алхимия может решить проблему исчерпания золота, считают специалисты - РИА Новости, 23.07.2025

Алхимия может решить проблему исчерпания золота, считают специалисты

Алхимическое превращение ртути в золото на атомных электростанциях способно в будущем решить проблему исчерпания мировых извлекаемых запасов золота, но при... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:57:00+03:00

2025-07-23T15:57:00+03:00

2025-07-23T16:31:00+03:00

золоторудная компания "павлик"

золото

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технологии

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Алхимическое превращение ртути в золото на атомных электростанциях способно в будущем решить проблему исчерпания мировых извлекаемых запасов золота, но при условии разрешения нескольких технологических задач, а также удешевлении такого способа производства, рассказали РИА Новости в магаданской золотодобывающей компании "Павлик". Стартап в США заявил, что решил алхимическую проблему превращения ртути в золото, пишет газета Financial Times. Marathon Fusion предлагает ввести изотоп ртути в зону воспроизводства ядерного реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Это нестабильный изотоп, который затем распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла. По прогнозам стартапа, будущие термоядерные электростанции смогут производить 5 тонн золота в год на 1 ГВт выработки электроэнергии, не снижая выходную мощность. "Если говорить о теоретической возможности - да, так можно сделать. Взять атом ртути-196, выстрелить в него нейтроном и превратить в ртуть-197, а затем подождать какое-то время, и ртуть-197 в результате электронного захвата превратится в золото-197", - согласились в "Павлике". "Фундаментальных препятствий нет, но производить таким образом пока что слишком дорого. Возможно, через много лет, когда все золото, что можно добыть, добудут, а процессы обогащения изотопов станут дешевле, так и будут делать", - предположил в компании. Если допустить массовое производство золота таким способом, то возникают трудности, считают в "Павлике". В первую очередь - содержание целевого изотопа ртути-196 очень низкое - 0,15%, остальное - другие изотопы, которые при облучении потоками нейтронов будут их также захватывать и превращаться в разнообразные другие продукты, и как потом весь этот коктейль разделять, не очень понятно. Золотопромышленники рассуждают, что можно делать ртуть, обогащенную изотопом 196 (как обогащают уран), но это очень дорого, и пока дешевле золото просто добывать. Еще одна проблема: даже если взять чистый изотоп ртути-196 в граммовых количествах и начать ядерные превращения - не очень понятно, как контролировать конверсию, то есть чтобы вся ртуть действительно превратилась в золото. "Есть аналитические методы, которые фиксируют состояние единичных атомов (например масс-спектрометрия может сказать вес атома), но тут получается нужно все атомы через прибор пропускать? Это займет нереальное количество времени. И может быть такое, что ртуть-196 захватит нейтрон, станет 197, и, не успев превратиться в золото, захватит еще один и превратится в ртуть-198. А она уже стабильная, и опять от нее очищаться нужно, или она может схватить еще нейтрон и превратиться во что-то дальше", - отметили в компании.

https://ria.ru/20250708/putin-2027886564.html

https://ria.ru/20250416/zoloto-2011642349.html

https://ria.ru/20250602/pavlik-2019085307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

золоторудная компания "павлик", золото, прогнозы, технологии