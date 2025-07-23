Рейтинг@Mail.ru
В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/liviya-2030963810.html
В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией
В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией - РИА Новости, 23.07.2025
В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией
Ливия ценит исторические отношения с Россией, они основаны на общих интересах и взаимоуважении, заявил РИА Новости госминистр по делам Африки в базирующемся на... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:01:00+03:00
2025-07-23T20:01:00+03:00
в мире
ливия
россия
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101080/95/1010809548_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_8f1b8a82249ceeb55044da4c0cf2f736.jpg
БЕНГАЗИ, 23 июл - РИА Новости. Ливия ценит исторические отношения с Россией, они основаны на общих интересах и взаимоуважении, заявил РИА Новости госминистр по делам Африки в базирующемся на востоке Ливии правительстве Иса Абдель Маджид. В сентябре Россия и Ливия отпразднуют 70-летие установления дипломатических отношений. "Мы ценим исторические отношения с Россией, мы сотрудничаем с ней в военной сфере на протяжении десятилетий. Наши отношения с ней основаны на общих интересам и взаимоуважении", - сказал Абдель Маджид. Госминистр отметил, что Ливию и Россию связывают прочные отношения. "Россия и Белоруссия являются для нас стратегическими партнерами. Мы взаимодействуем со всеми государствами в соответствии с интересами Ливии", - подчеркнул Абдель Маджид.
https://ria.ru/20250709/neft-2028186382.html
ливия
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101080/95/1010809548_102:0:1853:1313_1920x0_80_0_0_d10c5b7b4470eb6796f3fe4dbc27b743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия, россия, африка
В мире, Ливия, Россия, Африка
В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией

Госминистр Маджид: Ливия ценит исторические отношения с Россией

© AP Photo / Mohammad HannonФлаг Ливии
Флаг Ливии - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Mohammad Hannon
Флаг Ливии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕНГАЗИ, 23 июл - РИА Новости. Ливия ценит исторические отношения с Россией, они основаны на общих интересах и взаимоуважении, заявил РИА Новости госминистр по делам Африки в базирующемся на востоке Ливии правительстве Иса Абдель Маджид.
В сентябре Россия и Ливия отпразднуют 70-летие установления дипломатических отношений.
"Мы ценим исторические отношения с Россией, мы сотрудничаем с ней в военной сфере на протяжении десятилетий. Наши отношения с ней основаны на общих интересам и взаимоуважении", - сказал Абдель Маджид.
Госминистр отметил, что Ливию и Россию связывают прочные отношения.
"Россия и Белоруссия являются для нас стратегическими партнерами. Мы взаимодействуем со всеми государствами в соответствии с интересами Ливии", - подчеркнул Абдель Маджид.
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Три российские компании заинтересовались разведкой нефти в Ливии
9 июля, 17:17
 
В миреЛивияРоссияАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала