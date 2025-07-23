https://ria.ru/20250723/liviya-2030963810.html
В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией
В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией - РИА Новости, 23.07.2025
В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией
Ливия ценит исторические отношения с Россией, они основаны на общих интересах и взаимоуважении, заявил РИА Новости госминистр по делам Африки в базирующемся на... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:01:00+03:00
2025-07-23T20:01:00+03:00
2025-07-23T20:01:00+03:00
в мире
ливия
россия
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101080/95/1010809548_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_8f1b8a82249ceeb55044da4c0cf2f736.jpg
БЕНГАЗИ, 23 июл - РИА Новости. Ливия ценит исторические отношения с Россией, они основаны на общих интересах и взаимоуважении, заявил РИА Новости госминистр по делам Африки в базирующемся на востоке Ливии правительстве Иса Абдель Маджид. В сентябре Россия и Ливия отпразднуют 70-летие установления дипломатических отношений. "Мы ценим исторические отношения с Россией, мы сотрудничаем с ней в военной сфере на протяжении десятилетий. Наши отношения с ней основаны на общих интересам и взаимоуважении", - сказал Абдель Маджид. Госминистр отметил, что Ливию и Россию связывают прочные отношения. "Россия и Белоруссия являются для нас стратегическими партнерами. Мы взаимодействуем со всеми государствами в соответствии с интересами Ливии", - подчеркнул Абдель Маджид.
https://ria.ru/20250709/neft-2028186382.html
ливия
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101080/95/1010809548_102:0:1853:1313_1920x0_80_0_0_d10c5b7b4470eb6796f3fe4dbc27b743.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, россия, африка
В мире, Ливия, Россия, Африка
В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией
Госминистр Маджид: Ливия ценит исторические отношения с Россией