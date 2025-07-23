https://ria.ru/20250723/liviya-2030963810.html

В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией

В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией - РИА Новости, 23.07.2025

В Ливии заявили, что ценят исторические отношения с Россией

Ливия ценит исторические отношения с Россией, они основаны на общих интересах и взаимоуважении, заявил РИА Новости госминистр по делам Африки в базирующемся на... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:01:00+03:00

2025-07-23T20:01:00+03:00

2025-07-23T20:01:00+03:00

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БЕНГАЗИ, 23 июл - РИА Новости. Ливия ценит исторические отношения с Россией, они основаны на общих интересах и взаимоуважении, заявил РИА Новости госминистр по делам Африки в базирующемся на востоке Ливии правительстве Иса Абдель Маджид. В сентябре Россия и Ливия отпразднуют 70-летие установления дипломатических отношений. "Мы ценим исторические отношения с Россией, мы сотрудничаем с ней в военной сфере на протяжении десятилетий. Наши отношения с ней основаны на общих интересам и взаимоуважении", - сказал Абдель Маджид. Госминистр отметил, что Ливию и Россию связывают прочные отношения. "Россия и Белоруссия являются для нас стратегическими партнерами. Мы взаимодействуем со всеми государствами в соответствии с интересами Ливии", - подчеркнул Абдель Маджид.

https://ria.ru/20250709/neft-2028186382.html

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в мире, ливия, россия, африка