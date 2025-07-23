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По делу Артемия Лебедева об осквернении символов веры истек срок давности - РИА Новости, 23.07.2025
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10:49 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/lebedev-2030784103.html
По делу Артемия Лебедева об осквернении символов веры истек срок давности
По делу Артемия Лебедева об осквернении символов веры истек срок давности - РИА Новости, 23.07.2025
По делу Артемия Лебедева об осквернении символов веры истек срок давности
Истек срок давности по административному делу в отношении дизайнера и блогера Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов, сообщается в картотеке... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:49:00+03:00
2025-07-23T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Истек срок давности по административному делу в отношении дизайнера и блогера Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов, сообщается в картотеке Измайловского суда Москвы. "Основание решения суда: истечение сроков давности", - сказано в базе. Уточняется, что суд вынес решение на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, согласно которому производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности. Получить комментарий пресс-службы Измайловского райсуда РИА Новости не удалось. Ранее Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей. Ему вменили три эпизода осквернения религиозных символов: фото ковра с курящей Богоматерью, фото-превью на ролике, где он изображен в религиозной позе с нимбом, и рассказ об акте аутофелляции. Протокол на Лебедева был составлен по статье КоАП об умышленном публичном осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порче или уничтожении. Каждый из эпизодов в качестве эксперта оценил настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского в Гольяново. Первый эпизод касался размещенного Лебедевым в одной из соцсетей фото ковра с изображением курящей Богоматери. По мнению настоятеля храма, "данный материал содержит умысел на попытку прямого осквернения святыни и унижение чувств верующих христиан", тогда как сторона дизайнера заявила, что он приобрел данное произведение современного искусства у белорусского художника, и на нем изображена не Богоматерь, а "молодая женщина в средневековых одеждах в окружении клубов ладана". Второй эпизод возник из-за превью Лебедева к одному из его роликов, на нем блогер "одет в церковное одеяние, с нимбом над головой и пальцами рук, сложенными в "благословляющем" жесте". Опрошенный священник усмотрел в этом оскорбительный для верующих христиан фактор: по его мнению, Лебедев находится в образе, характерном исключительно для икон Иисуса Христа, тогда как сам он "далек от святости". Третий повод для претензий правоохранителей – это вырезанный фрагмент из выпуска шоу с участием Лебедева, где речь идет о проведенном им акте аутофелляции. Этот материал, резюмировал настоятель храма, "содержит оскорбление чувств верующих христиан, поскольку сопоставляет библейский сюжет сотворения человека, а также почитаемое всеми изображение Микеланджело с половыми извращениями". Этот ролик был просмотрен в суде, а председательствующий пришел к выводу, что в фрагменте содержится "сравнение божественного и низменного, таким образом носит непристойный характер". При этом данный ролик не комментировался защитой Лебедева и не упоминается в письменных объяснениях Лебедева, однако подчеркивалось, что дизайнер этот фрагмент не публиковал. Глобально же сторона Лебедева не была согласна с его привлечением к административной ответственности "ввиду отсутствия состава административного правонарушения". Сам Лебедев в суд не явился. Мировой судья, оценив вышеуказанные сведения, ряд других доказательств, среди которых сведения, полученные из отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ священного синода Московского Патриархата, пришел к выводу о виновности Лебедева. Данное решение было обжаловано.
https://ria.ru/20250708/zaschita-2027995331.html
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артемий лебедев, сергий радонежский, иисус христос, московский патриархат, русская православная церковь, москва, россия, общество
Артемий Лебедев, Сергий Радонежский, Иисус Христос, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Москва, Россия, Общество
По делу Артемия Лебедева об осквернении символов веры истек срок давности

По делу дизайнера Лебедева об осквернении символов веры истек срок давности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Истек срок давности по административному делу в отношении дизайнера и блогера Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов, сообщается в картотеке Измайловского суда Москвы.
"Основание решения суда: истечение сроков давности", - сказано в базе.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Лебедев и Дудь* обжаловали решение суда по иску Мизулиной
8 июля, 18:03
Уточняется, что суд вынес решение на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, согласно которому производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.
Получить комментарий пресс-службы Измайловского райсуда РИА Новости не удалось.
Ранее Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей. Ему вменили три эпизода осквернения религиозных символов: фото ковра с курящей Богоматерью, фото-превью на ролике, где он изображен в религиозной позе с нимбом, и рассказ об акте аутофелляции.
Протокол на Лебедева был составлен по статье КоАП об умышленном публичном осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порче или уничтожении. Каждый из эпизодов в качестве эксперта оценил настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского в Гольяново.
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева
16 апреля, 12:03
Первый эпизод касался размещенного Лебедевым в одной из соцсетей фото ковра с изображением курящей Богоматери. По мнению настоятеля храма, "данный материал содержит умысел на попытку прямого осквернения святыни и унижение чувств верующих христиан", тогда как сторона дизайнера заявила, что он приобрел данное произведение современного искусства у белорусского художника, и на нем изображена не Богоматерь, а "молодая женщина в средневековых одеждах в окружении клубов ладана".
Второй эпизод возник из-за превью Лебедева к одному из его роликов, на нем блогер "одет в церковное одеяние, с нимбом над головой и пальцами рук, сложенными в "благословляющем" жесте". Опрошенный священник усмотрел в этом оскорбительный для верующих христиан фактор: по его мнению, Лебедев находится в образе, характерном исключительно для икон Иисуса Христа, тогда как сам он "далек от святости".
Третий повод для претензий правоохранителей – это вырезанный фрагмент из выпуска шоу с участием Лебедева, где речь идет о проведенном им акте аутофелляции. Этот материал, резюмировал настоятель храма, "содержит оскорбление чувств верующих христиан, поскольку сопоставляет библейский сюжет сотворения человека, а также почитаемое всеми изображение Микеланджело с половыми извращениями". Этот ролик был просмотрен в суде, а председательствующий пришел к выводу, что в фрагменте содержится "сравнение божественного и низменного, таким образом носит непристойный характер". При этом данный ролик не комментировался защитой Лебедева и не упоминается в письменных объяснениях Лебедева, однако подчеркивалось, что дизайнер этот фрагмент не публиковал.
Глобально же сторона Лебедева не была согласна с его привлечением к административной ответственности "ввиду отсутствия состава административного правонарушения". Сам Лебедев в суд не явился.
Мировой судья, оценив вышеуказанные сведения, ряд других доказательств, среди которых сведения, полученные из отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ священного синода Московского Патриархата, пришел к выводу о виновности Лебедева. Данное решение было обжаловано.
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Мизулина скорректировала список претензий в иске к Лебедеву и Дудю*
1 апреля, 11:31
 
Артемий ЛебедевСергий РадонежскийИисус ХристосМосковский ПатриархатРусская православная церковьМоскваРоссияОбщество
 
 
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