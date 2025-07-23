https://ria.ru/20250723/lebedev-2030784103.html

По делу Артемия Лебедева об осквернении символов веры истек срок давности

По делу Артемия Лебедева об осквернении символов веры истек срок давности - РИА Новости, 23.07.2025

По делу Артемия Лебедева об осквернении символов веры истек срок давности

Истек срок давности по административному делу в отношении дизайнера и блогера Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов, сообщается в картотеке... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:49:00+03:00

2025-07-23T10:49:00+03:00

2025-07-23T10:49:00+03:00

артемий лебедев

сергий радонежский

иисус христос

московский патриархат

русская православная церковь

москва

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023559658_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_49706c23028f7ebe041344ff2fb51a99.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Истек срок давности по административному делу в отношении дизайнера и блогера Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов, сообщается в картотеке Измайловского суда Москвы. "Основание решения суда: истечение сроков давности", - сказано в базе. Уточняется, что суд вынес решение на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, согласно которому производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности. Получить комментарий пресс-службы Измайловского райсуда РИА Новости не удалось. Ранее Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей. Ему вменили три эпизода осквернения религиозных символов: фото ковра с курящей Богоматерью, фото-превью на ролике, где он изображен в религиозной позе с нимбом, и рассказ об акте аутофелляции. Протокол на Лебедева был составлен по статье КоАП об умышленном публичном осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порче или уничтожении. Каждый из эпизодов в качестве эксперта оценил настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского в Гольяново. Первый эпизод касался размещенного Лебедевым в одной из соцсетей фото ковра с изображением курящей Богоматери. По мнению настоятеля храма, "данный материал содержит умысел на попытку прямого осквернения святыни и унижение чувств верующих христиан", тогда как сторона дизайнера заявила, что он приобрел данное произведение современного искусства у белорусского художника, и на нем изображена не Богоматерь, а "молодая женщина в средневековых одеждах в окружении клубов ладана". Второй эпизод возник из-за превью Лебедева к одному из его роликов, на нем блогер "одет в церковное одеяние, с нимбом над головой и пальцами рук, сложенными в "благословляющем" жесте". Опрошенный священник усмотрел в этом оскорбительный для верующих христиан фактор: по его мнению, Лебедев находится в образе, характерном исключительно для икон Иисуса Христа, тогда как сам он "далек от святости". Третий повод для претензий правоохранителей – это вырезанный фрагмент из выпуска шоу с участием Лебедева, где речь идет о проведенном им акте аутофелляции. Этот материал, резюмировал настоятель храма, "содержит оскорбление чувств верующих христиан, поскольку сопоставляет библейский сюжет сотворения человека, а также почитаемое всеми изображение Микеланджело с половыми извращениями". Этот ролик был просмотрен в суде, а председательствующий пришел к выводу, что в фрагменте содержится "сравнение божественного и низменного, таким образом носит непристойный характер". При этом данный ролик не комментировался защитой Лебедева и не упоминается в письменных объяснениях Лебедева, однако подчеркивалось, что дизайнер этот фрагмент не публиковал. Глобально же сторона Лебедева не была согласна с его привлечением к административной ответственности "ввиду отсутствия состава административного правонарушения". Сам Лебедев в суд не явился. Мировой судья, оценив вышеуказанные сведения, ряд других доказательств, среди которых сведения, полученные из отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ священного синода Московского Патриархата, пришел к выводу о виновности Лебедева. Данное решение было обжаловано.

https://ria.ru/20250708/zaschita-2027995331.html

https://ria.ru/20250416/vopros-2011543928.html

https://ria.ru/20250401/mizulina-2008593656.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемий лебедев, сергий радонежский, иисус христос, московский патриархат, русская православная церковь, москва, россия, общество