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Лавров провел телефонный разговор с и. о. главы МИД Афганистана - РИА Новости, 23.07.2025
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14:14 23.07.2025 (обновлено: 14:20 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/lavrov--2030843671.html
Лавров провел телефонный разговор с и. о. главы МИД Афганистана
Лавров провел телефонный разговор с и. о. главы МИД Афганистана - РИА Новости, 23.07.2025
Лавров провел телефонный разговор с и. о. главы МИД Афганистана
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Хан Моттаки укрепление региональной... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:14:00+03:00
2025-07-23T14:20:00+03:00
афганистан
россия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Хан Моттаки укрепление региональной безопасности, в том числе борьбу с терроризмом и наркобизнесом, заявили в МИД РФ."Отметив давние традиции дружбы и добрососедства российского и афганского народов, стороны акцентировали взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркобизнесом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
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афганистан, россия, в мире, сергей лавров
Афганистан, Россия, В мире, Сергей Лавров
Лавров провел телефонный разговор с и. о. главы МИД Афганистана

Лавров провел телефонный разговор с и. о. главы МИД Афганистана Моттаки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Хан Моттаки укрепление региональной безопасности, в том числе борьбу с терроризмом и наркобизнесом, заявили в МИД РФ.
"Отметив давние традиции дружбы и добрососедства российского и афганского народов, стороны акцентировали взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркобизнесом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
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