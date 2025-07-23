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Жители Курахово рассказали, как ВСУ обворовывали жителей - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 23.07.2025 (обновлено: 13:14 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/kurakhovo-2030749304.html
Жители Курахово рассказали, как ВСУ обворовывали жителей
Жители Курахово рассказали, как ВСУ обворовывали жителей - РИА Новости, 23.07.2025
Жители Курахово рассказали, как ВСУ обворовывали жителей
Боевики ВСУ с Западной Украины до начала СВО обворовывали жителей контролировавшегося ими населенного пункта Курахово в ДНР - снимали ворота, отбирали мебель и... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T04:25:00+03:00
2025-07-23T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ с Западной Украины до начала СВО обворовывали жителей контролировавшегося ими населенного пункта Курахово в ДНР - снимали ворота, отбирали мебель и технику, отправляя все награбленные вещи по почте себе домой, рассказали РИА Новости жители Курахово Виталий и Сергей. "У соседа ворота сняли и "Новой почтой" отправили", - вспоминает Сергей. По его словам, ему удалось сберечь имущество лишь благодаря тому, что он с семьей не оставлял свой дом. "А если еще узнавали, что человек за Россию, то вообще дом взламывали, жили там, гадили", - поделился Виталий. По его словам, боевики из регионов Западной Украины воровали любую технику и бытовые вещи, которые могли им приглянуться. Об освобождении Курахово МО РФ сообщало 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
https://ria.ru/20250118/plennyy-1994330374.html
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курахово
россия
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курахово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Жители Курахово рассказали, как ВСУ обворовывали жителей

ВСУ до начала СВО обворовывали жителей обворовывали жителей Курахово

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ с Западной Украины до начала СВО обворовывали жителей контролировавшегося ими населенного пункта Курахово в ДНР - снимали ворота, отбирали мебель и технику, отправляя все награбленные вещи по почте себе домой, рассказали РИА Новости жители Курахово Виталий и Сергей.
"У соседа ворота сняли и "Новой почтой" отправили", - вспоминает Сергей.
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Пленный боец ВСУ рассказал, как его сослуживец покончил с собой в Курахово
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По его словам, ему удалось сберечь имущество лишь благодаря тому, что он с семьей не оставлял свой дом.
"А если еще узнавали, что человек за Россию, то вообще дом взламывали, жили там, гадили", - поделился Виталий.
По его словам, боевики из регионов Западной Украины воровали любую технику и бытовые вещи, которые могли им приглянуться.
Об освобождении Курахово МО РФ сообщало 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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