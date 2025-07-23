https://ria.ru/20250723/kurakhovo-2030749304.html

Жители Курахово рассказали, как ВСУ обворовывали жителей

Жители Курахово рассказали, как ВСУ обворовывали жителей - РИА Новости, 23.07.2025

Жители Курахово рассказали, как ВСУ обворовывали жителей

Боевики ВСУ с Западной Украины до начала СВО обворовывали жителей контролировавшегося ими населенного пункта Курахово в ДНР - снимали ворота, отбирали мебель и... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T04:25:00+03:00

2025-07-23T04:25:00+03:00

2025-07-23T13:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ с Западной Украины до начала СВО обворовывали жителей контролировавшегося ими населенного пункта Курахово в ДНР - снимали ворота, отбирали мебель и технику, отправляя все награбленные вещи по почте себе домой, рассказали РИА Новости жители Курахово Виталий и Сергей. "У соседа ворота сняли и "Новой почтой" отправили", - вспоминает Сергей. По его словам, ему удалось сберечь имущество лишь благодаря тому, что он с семьей не оставлял свой дом. "А если еще узнавали, что человек за Россию, то вообще дом взламывали, жили там, гадили", - поделился Виталий. По его словам, боевики из регионов Западной Украины воровали любую технику и бытовые вещи, которые могли им приглянуться. Об освобождении Курахово МО РФ сообщало 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.

https://ria.ru/20250118/plennyy-1994330374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире