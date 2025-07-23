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МИД осудил попытки Италии "отменить культуру" - РИА Новости, 23.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:39 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/kultura-2030808770.html
МИД осудил попытки Италии "отменить культуру"
МИД осудил попытки Италии "отменить культуру" - РИА Новости, 23.07.2025
МИД осудил попытки Италии "отменить культуру"
Москва решительно осуждает дискриминационные попытки итальянских властей "отменить культуру" в свете отмены участия Валерия Гергиева в музыкальном фестивале... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:39:00+03:00
2025-07-23T12:39:00+03:00
культура
в мире
италия
россия
москва
валерий гергиев
мария захарова
петр чайковский
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва решительно осуждает дискриминационные попытки итальянских властей "отменить культуру" в свете отмены участия Валерия Гергиева в музыкальном фестивале "Лето по-королевски", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В итальянских СМИ и общественном пространстве с подачи украинских неонацистов и отдельных русофобски настроенных политиков развернулась беспрецедентная травля Валерия Гергиева. Итальянский евродепутат Пина Пичерно, по сути, проявив дискриминацию по национальному признаку, назвала "неприемлемым" предоставление площадки прославленному российскому дирижеру и возмутилась, что фонды ЕС спонсируют его выступление", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что апогеем нападок на Гергиева стали слова министра культуры Италии Алессандро Джули, который, с одной стороны, говорил о свободе искусства, а, с другой – усмотрел "российскую пропаганду" в исполнении выдающимся дирижёром великой симфонии № 5 Петра Чайковского. "Действительно, исполнение произведений Петра Чайковского является пропагандой – вечных традиционных ценностей, которые Россия последовательно отстаивает в мире – любви, добра, правды, справедливости. Удивительно, что им в открытую пытается противопоставить себя чиновник из Италии", - отметила Захарова. Она пояснила, что, несмотря на поддержку Гергиева представителями итальянской общественности и нежелание организаторов отзывать приглашение, дирекция находящегося в ведении центральных итальянских властей музейного дворцового комплекса Реджо-ди-Казерта без объяснения причин отказала в выступлении. "Решительно осуждаем подобные дискриминационные попытки "отмены культуры", осуществляемые итальянскими властями под диктат идейных последователей Бандеры. Показательны в этом контексте комментарии с осуждением решения как в самой Италии, где подобные действия охарактеризованы как позор и противоположность демократии, так и в других западных странах, где происходящее назвали роковой ошибкой", - заключила Захарова. В понедельник дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов в свою очередь заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
https://ria.ru/20250723/zaharova-2030768936.html
https://ria.ru/20250721/oppozitsija-2030484908.html
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в мире, италия, россия, москва, валерий гергиев, мария захарова, петр чайковский, евросоюз, мариинский театр
Культура, В мире, Италия, Россия, Москва, Валерий Гергиев, Мария Захарова, Петр Чайковский, Евросоюз, Мариинский театр
МИД осудил попытки Италии "отменить культуру"

МИД осудил попытки Италии отменить культуру после срыва концерта Гергиева

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва решительно осуждает дискриминационные попытки итальянских властей "отменить культуру" в свете отмены участия Валерия Гергиева в музыкальном фестивале "Лето по-королевски", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В итальянских СМИ и общественном пространстве с подачи украинских неонацистов и отдельных русофобски настроенных политиков развернулась беспрецедентная травля Валерия Гергиева. Итальянский евродепутат Пина Пичерно, по сути, проявив дискриминацию по национальному признаку, назвала "неприемлемым" предоставление площадки прославленному российскому дирижеру и возмутилась, что фонды ЕС спонсируют его выступление", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии
09:26
Она добавила, что апогеем нападок на Гергиева стали слова министра культуры Италии Алессандро Джули, который, с одной стороны, говорил о свободе искусства, а, с другой – усмотрел "российскую пропаганду" в исполнении выдающимся дирижёром великой симфонии № 5 Петра Чайковского.
"Действительно, исполнение произведений Петра Чайковского является пропагандой – вечных традиционных ценностей, которые Россия последовательно отстаивает в мире – любви, добра, правды, справедливости. Удивительно, что им в открытую пытается противопоставить себя чиновник из Италии", - отметила Захарова.
Она пояснила, что, несмотря на поддержку Гергиева представителями итальянской общественности и нежелание организаторов отзывать приглашение, дирекция находящегося в ведении центральных итальянских властей музейного дворцового комплекса Реджо-ди-Казерта без объяснения причин отказала в выступлении.
"Решительно осуждаем подобные дискриминационные попытки "отмены культуры", осуществляемые итальянскими властями под диктат идейных последователей Бандеры. Показательны в этом контексте комментарии с осуждением решения как в самой Италии, где подобные действия охарактеризованы как позор и противоположность демократии, так и в других западных странах, где происходящее назвали роковой ошибкой", - заключила Захарова.
В понедельник дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов в свою очередь заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Италии назвали отмену концерта Гергиева противоположностью демократии
21 июля, 19:12
 
КультураВ миреИталияРоссияМоскваВалерий ГергиевМария ЗахароваПетр ЧайковскийЕвросоюзМариинский театр
 
 
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