МИД осудил попытки Италии "отменить культуру"
МИД осудил попытки Италии отменить культуру после срыва концерта Гергиева
Флаг Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва решительно осуждает дискриминационные попытки итальянских властей "отменить культуру" в свете отмены участия Валерия Гергиева в музыкальном фестивале "Лето по-королевски", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В итальянских СМИ и общественном пространстве с подачи украинских неонацистов и отдельных русофобски настроенных политиков развернулась беспрецедентная травля Валерия Гергиева. Итальянский евродепутат Пина Пичерно, по сути, проявив дискриминацию по национальному признаку, назвала "неприемлемым" предоставление площадки прославленному российскому дирижеру и возмутилась, что фонды ЕС спонсируют его выступление", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Она добавила, что апогеем нападок на Гергиева стали слова министра культуры Италии Алессандро Джули, который, с одной стороны, говорил о свободе искусства, а, с другой – усмотрел "российскую пропаганду" в исполнении выдающимся дирижёром великой симфонии № 5 Петра Чайковского.
"Действительно, исполнение произведений Петра Чайковского является пропагандой – вечных традиционных ценностей, которые Россия последовательно отстаивает в мире – любви, добра, правды, справедливости. Удивительно, что им в открытую пытается противопоставить себя чиновник из Италии", - отметила Захарова.
Она пояснила, что, несмотря на поддержку Гергиева представителями итальянской общественности и нежелание организаторов отзывать приглашение, дирекция находящегося в ведении центральных итальянских властей музейного дворцового комплекса Реджо-ди-Казерта без объяснения причин отказала в выступлении.
"Решительно осуждаем подобные дискриминационные попытки "отмены культуры", осуществляемые итальянскими властями под диктат идейных последователей Бандеры. Показательны в этом контексте комментарии с осуждением решения как в самой Италии, где подобные действия охарактеризованы как позор и противоположность демократии, так и в других западных странах, где происходящее назвали роковой ошибкой", - заключила Захарова.
В понедельник дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов в свою очередь заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.