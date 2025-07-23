https://ria.ru/20250723/kuban-2030862330.html

В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости, 23.07.2025

В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута - сгустки размером от 3 до 10 сантиметров- обнаружили во время мониторинга береговой полосы в Темрюкском районе Краснодарского края вечером РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:25:00+03:00

2025-07-23T15:25:00+03:00

2025-07-23T15:25:00+03:00

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Новые выбросы мазута - сгустки размером от 3 до 10 сантиметров- обнаружили во время мониторинга береговой полосы в Темрюкском районе Краснодарского края вечером 22 июля, уборка началась сразу и продолжается сегодня, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 сантиметров обнаружили во время вечернего мониторинга береговой полосы 22 июля. Протяженность выбросов в районе п. Волна составляет около 1 километра, в районе п. Артющенко – порядка 3-4 километров. Уборка организована с вечера и возобновилась утром 23 июля", - говорится в сообщении. В ликвидации выбросов нефтепродуктов в Темрюкском районе принимают участие более 90 человек и 13 единиц техники. Это сотрудники МЧС России, администрации Темрюкского района и сельских поселений, муниципальной Аварийно-спасательной службы, Кубань-СПАС, волонтеры, уточнили в оперштабе Кубани. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250715/ekologiya-2029150294.html

https://ria.ru/20250719/mazut-2030176262.html

темрюкский район

краснодарский край

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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе