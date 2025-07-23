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В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости, 23.07.2025
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15:25 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/kuban-2030862330.html
В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута
В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости, 23.07.2025
В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута - сгустки размером от 3 до 10 сантиметров- обнаружили во время мониторинга береговой полосы в Темрюкском районе Краснодарского края вечером РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:25:00+03:00
2025-07-23T15:25:00+03:00
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Новые выбросы мазута - сгустки размером от 3 до 10 сантиметров- обнаружили во время мониторинга береговой полосы в Темрюкском районе Краснодарского края вечером 22 июля, уборка началась сразу и продолжается сегодня, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 сантиметров обнаружили во время вечернего мониторинга береговой полосы 22 июля. Протяженность выбросов в районе п. Волна составляет около 1 километра, в районе п. Артющенко – порядка 3-4 километров. Уборка организована с вечера и возобновилась утром 23 июля", - говорится в сообщении. В ликвидации выбросов нефтепродуктов в Темрюкском районе принимают участие более 90 человек и 13 единиц техники. Это сотрудники МЧС России, администрации Темрюкского района и сельских поселений, муниципальной Аварийно-спасательной службы, Кубань-СПАС, волонтеры, уточнили в оперштабе Кубани. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250715/ekologiya-2029150294.html
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темрюкский район
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

В Темрюкском районе обнаружили новые сгустки мазута размером от 3 до 10 см

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов
Последствия разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов. Архивное фото
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Новые выбросы мазута - сгустки размером от 3 до 10 сантиметров- обнаружили во время мониторинга береговой полосы в Темрюкском районе Краснодарского края вечером 22 июля, уборка началась сразу и продолжается сегодня, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 сантиметров обнаружили во время вечернего мониторинга береговой полосы 22 июля. Протяженность выбросов в районе п. Волна составляет около 1 километра, в районе п. Артющенко – порядка 3-4 километров. Уборка организована с вечера и возобновилась утром 23 июля", - говорится в сообщении.
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Ученые рассказали о влиянии разлива мазута на экосистему Черного моря
15 июля, 07:06
В ликвидации выбросов нефтепродуктов в Темрюкском районе принимают участие более 90 человек и 13 единиц техники. Это сотрудники МЧС России, администрации Темрюкского района и сельских поселений, муниципальной Аварийно-спасательной службы, Кубань-СПАС, волонтеры, уточнили в оперштабе Кубани.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Мазута на пляжах и в море у побережья Сочи нет, заявил мэр города
19 июля, 18:08
 
ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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