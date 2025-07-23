https://ria.ru/20250723/kuba-2030751749.html

Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой

Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой - РИА Новости, 23.07.2025

Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем аккаунте в соцсети X выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда России Ирины Подносовой,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T05:18:00+03:00

2025-07-23T05:18:00+03:00

2025-07-23T05:18:00+03:00

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МЕХИКО, 23 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем аккаунте в соцсети X выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, отметив ее вклад в развитие двустороннего правового сотрудничества. Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Ирины Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал ее заместитель Юрий Иваненко. "С прискорбием узнали о кончине председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, которая внесла вклад в укрепление связей между нашими судебными системами", - написал Диас-Канель. Кубинский лидер передал искренние соболезнования родным Подносовой, а также правительству и народу России.

https://ria.ru/20250722/putin-2030680434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, куба, ирина подносова, мигель диас-канель