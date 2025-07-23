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Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой - РИА Новости, 23.07.2025
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05:18 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/kuba-2030751749.html
Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой - РИА Новости, 23.07.2025
Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем аккаунте в соцсети X выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда России Ирины Подносовой,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:18:00+03:00
2025-07-23T05:18:00+03:00
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МЕХИКО, 23 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем аккаунте в соцсети X выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, отметив ее вклад в развитие двустороннего правового сотрудничества. Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Ирины Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал ее заместитель Юрий Иваненко. "С прискорбием узнали о кончине председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, которая внесла вклад в укрепление связей между нашими судебными системами", - написал Диас-Канель. Кубинский лидер передал искренние соболезнования родным Подносовой, а также правительству и народу России.
https://ria.ru/20250722/putin-2030680434.html
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в мире, россия, куба, ирина подносова, мигель диас-канель
В мире, Россия, Куба, Ирина Подносова, Мигель Диас-Канель
Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой

Президент Кубы соболезнует в связи со смертью главы Верховного суда России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИрина Подносова
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Ирина Подносова. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем аккаунте в соцсети X выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, отметив ее вклад в развитие двустороннего правового сотрудничества.
Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Ирины Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал ее заместитель Юрий Иваненко.
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой
Вчера, 17:38
"С прискорбием узнали о кончине председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, которая внесла вклад в укрепление связей между нашими судебными системами", - написал Диас-Канель.
Кубинский лидер передал искренние соболезнования родным Подносовой, а также правительству и народу России.
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Биография Ирины Подносовой
Вчера, 15:27
 
В миреРоссияКубаИрина ПодносоваМигель Диас-Канель
 
 
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