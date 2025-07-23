https://ria.ru/20250723/kuba-2030751749.html
Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой - РИА Новости, 23.07.2025
Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем аккаунте в соцсети X выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда России Ирины Подносовой,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:18:00+03:00
2025-07-23T05:18:00+03:00
2025-07-23T05:18:00+03:00
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МЕХИКО, 23 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем аккаунте в соцсети X выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, отметив ее вклад в развитие двустороннего правового сотрудничества. Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Ирины Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал ее заместитель Юрий Иваненко. "С прискорбием узнали о кончине председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, которая внесла вклад в укрепление связей между нашими судебными системами", - написал Диас-Канель. Кубинский лидер передал искренние соболезнования родным Подносовой, а также правительству и народу России.
https://ria.ru/20250722/putin-2030680434.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, куба, ирина подносова, мигель диас-канель
В мире, Россия, Куба, Ирина Подносова, Мигель Диас-Канель
Президент Кубы выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Президент Кубы соболезнует в связи со смертью главы Верховного суда России