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В Крыму локализовали ландшафтный пожар на площади 56 гектаров - РИА Новости, 23.07.2025
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19:36 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/krym-2030956234.html
В Крыму локализовали ландшафтный пожар на площади 56 гектаров
В Крыму локализовали ландшафтный пожар на площади 56 гектаров - РИА Новости, 23.07.2025
В Крыму локализовали ландшафтный пожар на площади 56 гектаров
Ландшафтный пожар локализован на площади 56 гектаров в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:36:00+03:00
2025-07-23T19:36:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар локализован на площади 56 гектаров в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС России. "На месте пожара в районе села Виноградное увеличена группировка сил и средств... Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки. Пожар локализован на площади 56 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлечено более 200 человек и 40 единиц техники, в том числе авиация МЧС России, вертолётом Ми-8 сброшено 10 тонн воды.
https://ria.ru/20250723/krym-2030806140.html
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происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Крыму локализовали ландшафтный пожар на площади 56 гектаров

В районе села Виноградное в Крыму локализован ландшафтный пожар на площади 56 га

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар локализован на площади 56 гектаров в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС России.
"На месте пожара в районе села Виноградное увеличена группировка сил и средств... Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки. Пожар локализован на площади 56 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечено более 200 человек и 40 единиц техники, в том числе авиация МЧС России, вертолётом Ми-8 сброшено 10 тонн воды.
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