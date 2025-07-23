https://ria.ru/20250723/krym-2030956234.html

В Крыму локализовали ландшафтный пожар на площади 56 гектаров

В Крыму локализовали ландшафтный пожар на площади 56 гектаров - РИА Новости, 23.07.2025

В Крыму локализовали ландшафтный пожар на площади 56 гектаров

Ландшафтный пожар локализован на площади 56 гектаров в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:36:00+03:00

2025-07-23T19:36:00+03:00

2025-07-23T19:36:00+03:00

происшествия

республика крым

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар локализован на площади 56 гектаров в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС России. "На месте пожара в районе села Виноградное увеличена группировка сил и средств... Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки. Пожар локализован на площади 56 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлечено более 200 человек и 40 единиц техники, в том числе авиация МЧС России, вертолётом Ми-8 сброшено 10 тонн воды.

https://ria.ru/20250723/krym-2030806140.html

республика крым

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происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш