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В Крыму задержали подозреваемого в убийстве за замечание о внешнем виде - РИА Новости, 23.07.2025
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16:13 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/krym-2030875771.html
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве за замечание о внешнем виде
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве за замечание о внешнем виде - РИА Новости, 23.07.2025
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве за замечание о внешнем виде
Сотрудники полиции по горячим следам задержали 22-летнего жителя крымской Евпатории, подозреваемого в убийстве мужчины за замечание о внешнем виде, он... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:13:00+03:00
2025-07-23T16:13:00+03:00
происшествия
евпатория
россия
фрунзе
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции по горячим следам задержали 22-летнего жителя крымской Евпатории, подозреваемого в убийстве мужчины за замечание о внешнем виде, он арестован, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным СК, в Евпатории на улице Фрунзе приехавший на отдых 33-летний житель Джанкоя сделал замечание нетрезвому юноше по поводу его внешнего вида. В ответ молодой человек нанес незнакомцу ножом удар в область сердца. Потерпевший скончался спустя несколько часов в городской больнице. Злоумышленник был задержан очевидцами и передан сотрудникам правоохранительных органов. "Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 22-летнему жителю Евпатории в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" , - сообщили в ведомстве. В полиции уточнили, что задержали фигуранта в подсобке отеля, где он работал уборщиком. На опубликованном правоохранителями видео с камеры наблюдения с места происшествия видно, что у фигуранта длинные сплетенные темные волосы и темная одежда. Как сообщил источник в правоохранительных органах, задержанный требовал от оперативников вести себя с ним вежливо, называя себя представителем готов. В СИЗО он был доставлен уже с короткой прической, уточнил источник.
https://ria.ru/20250414/peterburg-2011124895.html
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евпатория
россия
фрунзе
республика крым
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происшествия, евпатория, россия, фрунзе, следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Происшествия, Евпатория, Россия, Фрунзе, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве за замечание о внешнем виде

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве мужчины за замечание о внешнем виде

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции по горячим следам задержали 22-летнего жителя крымской Евпатории, подозреваемого в убийстве мужчины за замечание о внешнем виде, он арестован, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным СК, в Евпатории на улице Фрунзе приехавший на отдых 33-летний житель Джанкоя сделал замечание нетрезвому юноше по поводу его внешнего вида. В ответ молодой человек нанес незнакомцу ножом удар в область сердца. Потерпевший скончался спустя несколько часов в городской больнице. Злоумышленник был задержан очевидцами и передан сотрудникам правоохранительных органов.
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"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 22-летнему жителю Евпатории в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" , - сообщили в ведомстве.
В полиции уточнили, что задержали фигуранта в подсобке отеля, где он работал уборщиком. На опубликованном правоохранителями видео с камеры наблюдения с места происшествия видно, что у фигуранта длинные сплетенные темные волосы и темная одежда.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, задержанный требовал от оперативников вести себя с ним вежливо, называя себя представителем готов. В СИЗО он был доставлен уже с короткой прической, уточнил источник.
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ПроисшествияЕвпаторияРоссияФрунзеСледственный комитет России (СК РФ)Республика Крым
 
 
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