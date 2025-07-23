https://ria.ru/20250723/krym-2030875771.html

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве за замечание о внешнем виде

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве за замечание о внешнем виде - РИА Новости, 23.07.2025

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве за замечание о внешнем виде

Сотрудники полиции по горячим следам задержали 22-летнего жителя крымской Евпатории, подозреваемого в убийстве мужчины за замечание о внешнем виде, он... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:13:00+03:00

2025-07-23T16:13:00+03:00

2025-07-23T16:13:00+03:00

происшествия

евпатория

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следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции по горячим следам задержали 22-летнего жителя крымской Евпатории, подозреваемого в убийстве мужчины за замечание о внешнем виде, он арестован, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным СК, в Евпатории на улице Фрунзе приехавший на отдых 33-летний житель Джанкоя сделал замечание нетрезвому юноше по поводу его внешнего вида. В ответ молодой человек нанес незнакомцу ножом удар в область сердца. Потерпевший скончался спустя несколько часов в городской больнице. Злоумышленник был задержан очевидцами и передан сотрудникам правоохранительных органов. "Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 22-летнему жителю Евпатории в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" , - сообщили в ведомстве. В полиции уточнили, что задержали фигуранта в подсобке отеля, где он работал уборщиком. На опубликованном правоохранителями видео с камеры наблюдения с места происшествия видно, что у фигуранта длинные сплетенные темные волосы и темная одежда. Как сообщил источник в правоохранительных органах, задержанный требовал от оперативников вести себя с ним вежливо, называя себя представителем готов. В СИЗО он был доставлен уже с короткой прической, уточнил источник.

https://ria.ru/20250414/peterburg-2011124895.html

https://ria.ru/20250203/muzhchina-1996999007.html

евпатория

россия

фрунзе

республика крым

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происшествия, евпатория, россия, фрунзе, следственный комитет россии (ск рф), республика крым