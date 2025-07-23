В Крыму задержали подозреваемого в убийстве за замечание о внешнем виде
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве мужчины за замечание о внешнем виде
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции по горячим следам задержали 22-летнего жителя крымской Евпатории, подозреваемого в убийстве мужчины за замечание о внешнем виде, он арестован, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным СК, в Евпатории на улице Фрунзе приехавший на отдых 33-летний житель Джанкоя сделал замечание нетрезвому юноше по поводу его внешнего вида. В ответ молодой человек нанес незнакомцу ножом удар в область сердца. Потерпевший скончался спустя несколько часов в городской больнице. Злоумышленник был задержан очевидцами и передан сотрудникам правоохранительных органов.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 22-летнему жителю Евпатории в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" , - сообщили в ведомстве.
В полиции уточнили, что задержали фигуранта в подсобке отеля, где он работал уборщиком. На опубликованном правоохранителями видео с камеры наблюдения с места происшествия видно, что у фигуранта длинные сплетенные темные волосы и темная одежда.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, задержанный требовал от оперативников вести себя с ним вежливо, называя себя представителем готов. В СИЗО он был доставлен уже с короткой прической, уточнил источник.