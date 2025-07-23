В Крыму рассказали о ситуации с водоснабжением
Константинов: ситуация с водоснабжением Крыма находится под контролем
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Крым вступил в засушливый период, но ситуация с водоснабжением полуострова находится под контролем, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Крым находится в засушливом периоде, который проходит с периодичностью 5-6 лет. Несмотря на малое количество осадков и снижение запасов в водохранилищах естественного стока, ситуация контролируемая. Мониторинг осуществляется ежедневно", - сказал Константинов.
По его словам, суммарный объем наполнения всех водохранилищ в Крыму составляет около 141 миллиона кубометров.
"Из них в питьевых водохранилищах запас составляет 130 миллионов кубометров", - подчеркнул Константинов.
По его словам, нынешних запасов воды в водохранилищах естественного стока для питьевых и хозяйственных нужд населения хватит в среднем на полгода при условии полного отсутствия осадков.
При этом Константинов подчеркнул, что для снабжения населения водой, помимо водохранилищ, используются альтернативные источники - идет добыча из артезианских скважин.
В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.