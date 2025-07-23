https://ria.ru/20250723/krym-2030806140.html

В Крыму рассказали о ситуации с водоснабжением

В Крыму рассказали о ситуации с водоснабжением - РИА Новости, 23.07.2025

В Крыму рассказали о ситуации с водоснабжением

Крым вступил в засушливый период, но ситуация с водоснабжением полуострова находится под контролем, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:32:00+03:00

2025-07-23T12:32:00+03:00

2025-07-23T12:32:00+03:00

республика крым

владимир константинов

водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Крым вступил в засушливый период, но ситуация с водоснабжением полуострова находится под контролем, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Крым находится в засушливом периоде, который проходит с периодичностью 5-6 лет. Несмотря на малое количество осадков и снижение запасов в водохранилищах естественного стока, ситуация контролируемая. Мониторинг осуществляется ежедневно", - сказал Константинов. По его словам, суммарный объем наполнения всех водохранилищ в Крыму составляет около 141 миллиона кубометров. "Из них в питьевых водохранилищах запас составляет 130 миллионов кубометров", - подчеркнул Константинов. По его словам, нынешних запасов воды в водохранилищах естественного стока для питьевых и хозяйственных нужд населения хватит в среднем на полгода при условии полного отсутствия осадков. При этом Константинов подчеркнул, что для снабжения населения водой, помимо водохранилищ, используются альтернативные источники - идет добыча из артезианских скважин. В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.

https://ria.ru/20250722/krym-2030577856.html

республика крым

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республика крым, владимир константинов, водоснабжение