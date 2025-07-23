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В Крыму рассказали о ситуации с водоснабжением - РИА Новости, 23.07.2025
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12:32 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/krym-2030806140.html
В Крыму рассказали о ситуации с водоснабжением
В Крыму рассказали о ситуации с водоснабжением - РИА Новости, 23.07.2025
В Крыму рассказали о ситуации с водоснабжением
Крым вступил в засушливый период, но ситуация с водоснабжением полуострова находится под контролем, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:32:00+03:00
2025-07-23T12:32:00+03:00
республика крым
владимир константинов
водоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Крым вступил в засушливый период, но ситуация с водоснабжением полуострова находится под контролем, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Крым находится в засушливом периоде, который проходит с периодичностью 5-6 лет. Несмотря на малое количество осадков и снижение запасов в водохранилищах естественного стока, ситуация контролируемая. Мониторинг осуществляется ежедневно", - сказал Константинов. По его словам, суммарный объем наполнения всех водохранилищ в Крыму составляет около 141 миллиона кубометров. "Из них в питьевых водохранилищах запас составляет 130 миллионов кубометров", - подчеркнул Константинов. По его словам, нынешних запасов воды в водохранилищах естественного стока для питьевых и хозяйственных нужд населения хватит в среднем на полгода при условии полного отсутствия осадков. При этом Константинов подчеркнул, что для снабжения населения водой, помимо водохранилищ, используются альтернативные источники - идет добыча из артезианских скважин. В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20250722/krym-2030577856.html
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республика крым, владимир константинов, водоснабжение
Республика Крым, Владимир Константинов, Водоснабжение
В Крыму рассказали о ситуации с водоснабжением

Константинов: ситуация с водоснабжением Крыма находится под контролем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Крым вступил в засушливый период, но ситуация с водоснабжением полуострова находится под контролем, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Крым находится в засушливом периоде, который проходит с периодичностью 5-6 лет. Несмотря на малое количество осадков и снижение запасов в водохранилищах естественного стока, ситуация контролируемая. Мониторинг осуществляется ежедневно", - сказал Константинов.
По его словам, суммарный объем наполнения всех водохранилищ в Крыму составляет около 141 миллиона кубометров.
"Из них в питьевых водохранилищах запас составляет 130 миллионов кубометров", - подчеркнул Константинов.
По его словам, нынешних запасов воды в водохранилищах естественного стока для питьевых и хозяйственных нужд населения хватит в среднем на полгода при условии полного отсутствия осадков.
При этом Константинов подчеркнул, что для снабжения населения водой, помимо водохранилищ, используются альтернативные источники - идет добыча из артезианских скважин.
В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.
Балаклава - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Республика КрымВладимир КонстантиновВодоснабжение
 
 
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