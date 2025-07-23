https://ria.ru/20250723/krokus-2031008449.html

Эксперты СК реконструировали теракт в "Крокусе"

Эксперты СК реконструировали теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.07.2025

Эксперты СК реконструировали теракт в "Крокусе"

Судебные эксперты СЭЦ СК смогли реконструировать теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, а также установить внешности фигурантов, рассказал исполняющий... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:25:00+03:00

2025-07-23T23:25:00+03:00

2025-07-23T23:25:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Судебные эксперты СЭЦ СК смогли реконструировать теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, а также установить внешности фигурантов, рассказал исполняющий обязанности директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александр Кречет. "Мы принимали участие и в расследовании террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл". По результатам фотовидеотехнических и портретных экспертиз проведен ситуационный анализ, цифровая обработка видеоматериалов суммарной длительностью 40 часов, получена реконструкция событий, запечатленных с разных ракурсов. В ходе цифровой обработки установлена внешность лиц, привлекаемых к уголовной ответственности", - сказал он в интервью "Российской газете". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250722/sud-2030537762.html

красногорск

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красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия