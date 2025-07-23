https://ria.ru/20250723/krest-2030989295.html

Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ

Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025

Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ

В Международном Комитете Красного Креста (МККК) в ответ на рассылку Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:10:00+03:00

2025-07-23T21:10:00+03:00

2025-07-23T21:10:00+03:00

в мире

россия

белоруссия

борис мишель

валерий фадеев

международный комитет красного креста (мккк)

вооруженные силы украины

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_73:0:3012:1653_1920x0_80_0_0_93782307ad56ac8162fea4e5a534606c.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Международном Комитете Красного Креста (МККК) в ответ на рассылку Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о преступлениях ВСУ заявили, что стремятся пресекать и не допускать повторений нарушений, от которых страдают мирные граждане, сообщили в Совете. В среду в Telegram-канале СПЧ сообщили, что глава региональной делегации МККК в РФ и Белоруссии Борис Мишель отреагировал на материалы Совета о преступлениях ВСУ против мирных граждан. "МККК стремится предотвращать, пресекать и не допускать повторения нарушений, от которых страдают лица, не принимающие или прекратившие принимать участие в боевых действиях, а именно гражданские и иные лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права, а также обеспечивать, чтобы участники военных действий в полной мере соблюдали свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в его письме главе СПЧ Валерию Фадееву. СПЧ рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ. Очередную подборку материалов Совет разослал в июне.

https://ria.ru/20250522/spch-2018371555.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, борис мишель, валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, оон