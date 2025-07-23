Рейтинг@Mail.ru
Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/krest-2030989295.html
Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ
Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ
В Международном Комитете Красного Креста (МККК) в ответ на рассылку Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:10:00+03:00
2025-07-23T21:10:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
борис мишель
валерий фадеев
международный комитет красного креста (мккк)
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_73:0:3012:1653_1920x0_80_0_0_93782307ad56ac8162fea4e5a534606c.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Международном Комитете Красного Креста (МККК) в ответ на рассылку Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о преступлениях ВСУ заявили, что стремятся пресекать и не допускать повторений нарушений, от которых страдают мирные граждане, сообщили в Совете. В среду в Telegram-канале СПЧ сообщили, что глава региональной делегации МККК в РФ и Белоруссии Борис Мишель отреагировал на материалы Совета о преступлениях ВСУ против мирных граждан. "МККК стремится предотвращать, пресекать и не допускать повторения нарушений, от которых страдают лица, не принимающие или прекратившие принимать участие в боевых действиях, а именно гражданские и иные лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права, а также обеспечивать, чтобы участники военных действий в полной мере соблюдали свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в его письме главе СПЧ Валерию Фадееву. СПЧ рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ. Очередную подборку материалов Совет разослал в июне.
https://ria.ru/20250522/spch-2018371555.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_289:0:2724:1826_1920x0_80_0_0_6937c51ca2d45c2e8f7e009617b7ab77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, борис мишель, валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, оон
В мире, Россия, Белоруссия, Борис Мишель, Валерий Фадеев, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины, ООН
Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ

В МККК призвали не допускать повторения нарушений, от которых страдают люди

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Международном Комитете Красного Креста (МККК) в ответ на рассылку Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о преступлениях ВСУ заявили, что стремятся пресекать и не допускать повторений нарушений, от которых страдают мирные граждане, сообщили в Совете.
В среду в Telegram-канале СПЧ сообщили, что глава региональной делегации МККК в РФ и Белоруссии Борис Мишель отреагировал на материалы Совета о преступлениях ВСУ против мирных граждан.
"МККК стремится предотвращать, пресекать и не допускать повторения нарушений, от которых страдают лица, не принимающие или прекратившие принимать участие в боевых действиях, а именно гражданские и иные лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права, а также обеспечивать, чтобы участники военных действий в полной мере соблюдали свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в его письме главе СПЧ Валерию Фадееву.
СПЧ рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ. Очередную подборку материалов Совет разослал в июне.
Советник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева
22 мая, 01:37
 
В миреРоссияБелоруссияБорис МишельВалерий ФадеевМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала