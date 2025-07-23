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Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ
Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ
В Международном Комитете Красного Креста (МККК) в ответ на рассылку Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:10:00+03:00
2025-07-23T21:10:00+03:00
2025-07-23T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Международном Комитете Красного Креста (МККК) в ответ на рассылку Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о преступлениях ВСУ заявили, что стремятся пресекать и не допускать повторений нарушений, от которых страдают мирные граждане, сообщили в Совете. В среду в Telegram-канале СПЧ сообщили, что глава региональной делегации МККК в РФ и Белоруссии Борис Мишель отреагировал на материалы Совета о преступлениях ВСУ против мирных граждан. "МККК стремится предотвращать, пресекать и не допускать повторения нарушений, от которых страдают лица, не принимающие или прекратившие принимать участие в боевых действиях, а именно гражданские и иные лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права, а также обеспечивать, чтобы участники военных действий в полной мере соблюдали свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в его письме главе СПЧ Валерию Фадееву. СПЧ рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ. Очередную подборку материалов Совет разослал в июне.
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в мире, россия, белоруссия, борис мишель, валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, оон
В мире, Россия, Белоруссия, Борис Мишель, Валерий Фадеев, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины, ООН
Красный Крест ответил на сообщения СПЧ о преступлениях ВСУ
В МККК призвали не допускать повторения нарушений, от которых страдают люди