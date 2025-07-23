https://ria.ru/20250723/kreml-2030820653.html
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского
Согласование проектов меморандумов России и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:57:00+03:00
2025-07-23T12:57:00+03:00
2025-07-23T15:58:00+03:00
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владимир зеленский
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Согласование проектов меморандумов России и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, — это и есть подготовка встречи", — сказал Песков.Другие заявления:Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030696169.html
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
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Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле
Около сотни журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле, чтобы получить бейджи на переговоры России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-23T12:57
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В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского
Песков назвал работу по меморандумам подготовкой встречи Путина и Зеленского