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В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 23.07.2025 (обновлено: 15:58 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/kreml-2030820653.html
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского
Согласование проектов меморандумов России и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:57:00+03:00
2025-07-23T15:58:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Согласование проектов меморандумов России и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, — это и есть подготовка встречи", — сказал Песков.Другие заявления:Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030696169.html
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Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле
Около сотни журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле, чтобы получить бейджи на переговоры России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, турция, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Турция, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского

Песков назвал работу по меморандумам подготовкой встречи Путина и Зеленского

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква-река и Кремль
Москва-река и Кремль - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Согласование проектов меморандумов России и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, — это и есть подготовка встречи", — сказал Песков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
СМИ раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров с Россией
Вчера, 18:17

Другие заявления:

  • Третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается сегодня вечером.

Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду в 19:00 мск во дворце Чираган.

  • Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
  • Изменений в составе российской переговорной группы нет.
  • На повестке находятся вопросы, связанные с проектами меморандумов.
  • Стороны также обсудят дальнейшие обмены пленными.
  • При необходимости будут подниматься и другие темы.
Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулТурцияТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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