https://ria.ru/20250723/kreml-2030820653.html

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского

Согласование проектов меморандумов России и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:57:00+03:00

2025-07-23T12:57:00+03:00

2025-07-23T15:58:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Согласование проектов меморандумов России и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, — это и есть подготовка встречи", — сказал Песков.Другие заявления:Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030696169.html

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

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Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле Около сотни журналистов собрались у дворца Чираган в Стамбуле, чтобы получить бейджи на переговоры России и Украины, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-23T12:57 true PT0M05S

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