https://ria.ru/20250723/kreml-2030814999.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с законом о НАБУ на Украине

В Кремле прокомментировали ситуацию с законом о НАБУ на Украине - РИА Новости, 23.07.2025

В Кремле прокомментировали ситуацию с законом о НАБУ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом Украины ситуацию с законом о Национальном антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:47:00+03:00

2025-07-23T12:47:00+03:00

2025-07-23T12:47:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом Украины ситуацию с законом о Национальном антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Коррупция - тема острая для Украины, а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств, это внутреннее дело Украины", - сказал Песков журналистам, комментируя решение украинских властей.

https://ria.ru/20250723/mid-2030790774.html

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украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, в мире