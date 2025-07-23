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В Кремле прокомментировали ситуацию с законом о НАБУ на Украине
В Кремле прокомментировали ситуацию с законом о НАБУ на Украине - РИА Новости, 23.07.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию с законом о НАБУ на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом Украины ситуацию с законом о Национальном антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:47:00+03:00
2025-07-23T12:47:00+03:00
2025-07-23T12:47:00+03:00
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россия
дмитрий песков
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом Украины ситуацию с законом о Национальном антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Коррупция - тема острая для Украины, а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств, это внутреннее дело Украины", - сказал Песков журналистам, комментируя решение украинских властей.
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украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, В мире
В Кремле прокомментировали ситуацию с законом о НАБУ на Украине
Песков назвал ситуацию с законом о НАБУ и САП внутренним делом Украины