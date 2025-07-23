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Большая часть украинской делегации приехала на переговоры в костюмах

Большая часть украинской делегации приехала на переговоры в костюмах - РИА Новости, 23.07.2025

Большая часть украинской делегации приехала на переговоры в костюмах

В украинской делегации к третьему раунду переговоров с РФ в Стамбуле остался лишь один человек в камуфляжной одежде, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. В украинской делегации к третьему раунду переговоров с РФ в Стамбуле остался лишь один человек в камуфляжной одежде, передаёт корреспондент РИА Новости.Если ранее почти половина украинской делегации на переговоры с РФ в Стамбуле надевала "камуфляж" или околовоенную форму, то в третьем раунде большая часть делегации в костюмах, один человек - в военной форме. Глава делегации, секретарь украинского СНБО Рустем Умеров, как видно на фотографиях турецкого МИД, в пиджаке или черной тактической кофте поверх водолазки.Кроме того, как видно на фото от МИД Турции, делегации сидят за столом буквой "П", как и на предыдущих переговорах.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

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