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Большая часть украинской делегации приехала на переговоры в костюмах - РИА Новости, 23.07.2025
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20:52 23.07.2025 (обновлено: 21:19 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/kostyum-2030983108.html
Большая часть украинской делегации приехала на переговоры в костюмах
Большая часть украинской делегации приехала на переговоры в костюмах - РИА Новости, 23.07.2025
Большая часть украинской делегации приехала на переговоры в костюмах
В украинской делегации к третьему раунду переговоров с РФ в Стамбуле остался лишь один человек в камуфляжной одежде, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:52:00+03:00
2025-07-23T21:19:00+03:00
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. В украинской делегации к третьему раунду переговоров с РФ в Стамбуле остался лишь один человек в камуфляжной одежде, передаёт корреспондент РИА Новости.Если ранее почти половина украинской делегации на переговоры с РФ в Стамбуле надевала "камуфляж" или околовоенную форму, то в третьем раунде большая часть делегации в костюмах, один человек - в военной форме. Глава делегации, секретарь украинского СНБО Рустем Умеров, как видно на фотографиях турецкого МИД, в пиджаке или черной тактической кофте поверх водолазки.Кроме того, как видно на фото от МИД Турции, делегации сидят за столом буквой "П", как и на предыдущих переговорах.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
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в мире, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Большая часть украинской делегации приехала на переговоры в костюмах

Большая часть делегации Украины приехала в костюмах, один человек в камуфляже

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУкраинская делегация на переговорах с представителями России во дворце Чираган в Стамбуле
Украинская делегация на переговорах с представителями России во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Украинская делегация на переговорах с представителями России во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. В украинской делегации к третьему раунду переговоров с РФ в Стамбуле остался лишь один человек в камуфляжной одежде, передаёт корреспондент РИА Новости.
Если ранее почти половина украинской делегации на переговоры с РФ в Стамбуле надевала "камуфляж" или околовоенную форму, то в третьем раунде большая часть делегации в костюмах, один человек - в военной форме. Глава делегации, секретарь украинского СНБО Рустем Умеров, как видно на фотографиях турецкого МИД, в пиджаке или черной тактической кофте поверх водолазки.
Кроме того, как видно на фото от МИД Турции, делегации сидят за столом буквой "П", как и на предыдущих переговорах.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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