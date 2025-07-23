СМИ: стая китов-убийц начала нападать на моряков из мести за раненую самку
Telegraph: косатки нападают на малые суда у берегов Испании и Франции
© AP Photo / Elaine ThompsonКосатка выпрыгивает из воды
© AP Photo / Elaine Thompson
Косатка выпрыгивает из воды . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Стая косаток топит суда у берегов Европы, предположительно, из мести за раненую самку, пишет Telegraph.
"Два моряка были спасены испанской береговой охраной после того, как их судно подверглось нападению косаток у берегов страны Басков (испанский берег Бискайского залива. — Прим. ред.) в понедельник", — указано в статье.
При этом, добавляет издание, ученые предположили, что самка косатки по имени Белая Глэдис научила этих высших хищников нападать на суда после того, как получила травму в результате столкновения с лодкой или попала в ловушку браконьеров.
"Первые инциденты начали происходит в 2020 году, с мая по сентябрь было зафиксировано 29 нападений, всего за пять лет было потоплено шесть судов", — отмечает издание.
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Ученых также пугает то, что география нападения неуклонно расширяется. Если в 2020 году косатки действовали только в Гибралтаре, то теперь они нападают на суда у берегов Франции и Испании, и скоро доберутся до берегов Британии.
Косатка — крупнейший плотоядный представитель семейства дельфиновых. Самцы косатки способны вырастать до десяти метров в длину и до десяти тонн веса. Охотятся стаями, имеют сложную социальную структуру. По неизвестным науке причинам косатки могут неожиданно проявлять агрессию к человеку, хотя пищей его не считают. Так, в 1972 году стая косаток напала и потопила 13-метровый корабль. После нападения, они не предпринимали попыток атаковать спасательные лодки и людей на них, а просто уплыли в океан.
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