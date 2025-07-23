https://ria.ru/20250723/konsulstvo-2030923014.html
Консульство Польши в Калининграде приостановило выдачу виз
Консульство Польши в Калининграде приостановило выдачу виз - РИА Новости, 23.07.2025
Консульство Польши в Калининграде приостановило выдачу виз
Консульство Польши в Калининграде прекратило выдачу виз и прием посетителей, идет процесс ликвидации, сообщили РИА Новости в секретариате консульства. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:30:00+03:00
2025-07-23T18:30:00+03:00
2025-07-23T18:34:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 23 июл — РИА Новости. Консульство Польши в Калининграде прекратило выдачу виз и прием посетителей, идет процесс ликвидации, сообщили РИА Новости в секретариате консульства."По независимым от нас обстоятельствам выдача виз и прием посетителей в ГК РП в Калининграде приостановлены. По решению российских властей консульство будет закрыто. В настоящее время идёт процесс его ликвидации", - сказали в консульстве.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.Одиннадцатого июля МИД РФ сообщил, что отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде. В МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде.
https://ria.ru/20250722/polsha-2030619957.html
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польша, калининград, радослав сикорский, россия
Польша, Калининград, Радослав Сикорский, Россия
Консульство Польши в Калининграде приостановило выдачу виз
Польское консульство в Калининграде приостановило прием посетителей