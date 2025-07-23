Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против компаний
Китай сделал еврокомиссару серьезное представление за антироссийские санкции
© Getty Images / Cheng XinРайон Чунцин в Китае
© Getty Images / Cheng Xin
Район Чунцин в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление из-за антироссийских санкций Евросоюза.
«
"Было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России", — заявило китайское ведомство.
МИД Китая раскритиковал европейские санкции
21 мая, 10:27
Накануне министр поговорил с еврокомиссаром по телефону. Они обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет антироссийских санкций 18 июля. Помимо российских физических и юридических лиц, под ограничения попали компании из Китая, ОАЭ, Сингапура, Маврикия, Индии и Азербайджана.
Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя эти рестрикции, призвал ЕС прекратить подрыв законных интересов китайских предприятий без фактических оснований. По его словам, нормальное сотрудничество компаний из России и Китая не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию.
Новые санкции ЕС:
- запрещают транзакции с 22 российскими банками, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
- вводят автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть — он снизится примерно до 47,6 доллара за баррель;
- запрещают импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии, США;
- вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
- прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
- впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие: каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются.