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Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против компаний - РИА Новости, 23.07.2025
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06:26 23.07.2025 (обновлено: 16:01 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/kitaj-2030755514.html
Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против компаний
Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против компаний - РИА Новости, 23.07.2025
Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против компаний
Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление из-за антироссийских санкций Евросоюза. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:26:00+03:00
2025-07-23T16:01:00+03:00
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ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление из-за антироссийских санкций Евросоюза.&quot;Было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России&quot;, — заявило китайское ведомство.Накануне министр поговорил с еврокомиссаром по телефону. Они обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества.Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет антироссийских санкций 18 июля. Помимо российских физических и юридических лиц, под ограничения попали компании из Китая, ОАЭ, Сингапура, Маврикия, Индии и Азербайджана. Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя эти рестрикции, призвал ЕС прекратить подрыв законных интересов китайских предприятий без фактических оснований. По его словам, нормальное сотрудничество компаний из России и Китая не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию. Новые санкции ЕС:Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие: каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются.
https://ria.ru/20250521/kitaj-2018200705.html
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в мире, китай, россия, оаэ, марош шефчович, владимир путин, евросоюз
В мире, Китай, Россия, ОАЭ, Марош Шефчович, Владимир Путин, Евросоюз
Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против компаний

Китай сделал еврокомиссару серьезное представление за антироссийские санкции

© Getty Images / Cheng XinРайон Чунцин в Китае
Район Чунцин в Китае - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Cheng Xin
Район Чунцин в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление из-за антироссийских санкций Евросоюза.
«

"Было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России", — заявило китайское ведомство.

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Накануне министр поговорил с еврокомиссаром по телефону. Они обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет антироссийских санкций 18 июля. Помимо российских физических и юридических лиц, под ограничения попали компании из Китая, ОАЭ, Сингапура, Маврикия, Индии и Азербайджана.
Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя эти рестрикции, призвал ЕС прекратить подрыв законных интересов китайских предприятий без фактических оснований. По его словам, нормальное сотрудничество компаний из России и Китая не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию.
Новые санкции ЕС:
  • запрещают транзакции с 22 российскими банками, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
  • вводят автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть — он снизится примерно до 47,6 доллара за баррель;
  • запрещают импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии, США;
  • вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
  • прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
  • впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие: каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются.
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