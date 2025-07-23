https://ria.ru/20250723/kitaj-2030755514.html

Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против компаний

Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против компаний - РИА Новости, 23.07.2025

Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против компаний

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление из-за антироссийских санкций Евросоюза. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T06:26:00+03:00

2025-07-23T06:26:00+03:00

2025-07-23T16:01:00+03:00

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владимир путин

евросоюз

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ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление из-за антироссийских санкций Евросоюза."Было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России", — заявило китайское ведомство.Накануне министр поговорил с еврокомиссаром по телефону. Они обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества.Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет антироссийских санкций 18 июля. Помимо российских физических и юридических лиц, под ограничения попали компании из Китая, ОАЭ, Сингапура, Маврикия, Индии и Азербайджана. Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя эти рестрикции, призвал ЕС прекратить подрыв законных интересов китайских предприятий без фактических оснований. По его словам, нормальное сотрудничество компаний из России и Китая не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию. Новые санкции ЕС:Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие: каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются.

https://ria.ru/20250521/kitaj-2018200705.html

https://ria.ru/20250715/kitay-2029181127.html

китай

россия

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, оаэ, марош шефчович, владимир путин, евросоюз