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Овощной экспорт Китая в США установил многолетний рекорд июня - РИА Новости, 23.07.2025
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05:09 23.07.2025 (обновлено: 05:39 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/kitaj-2030751265.html
Овощной экспорт Китая в США установил многолетний рекорд июня
Овощной экспорт Китая в США установил многолетний рекорд июня - РИА Новости, 23.07.2025
Овощной экспорт Китая в США установил многолетний рекорд июня
Китай в июне текущего года продал в США овощей на 78,9 миллиона долларов - это максимальная сумма для этого месяца по меньшей мере с 2015 года, подсчитало РИА... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:09:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Китай в июне текущего года продал в США овощей на 78,9 миллиона долларов - это максимальная сумма для этого месяца по меньшей мере с 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики Поднебесной. Июньские поставки стали самыми заметными и с начала 2025 года: в январе овощей было продано на 88,9 миллиона долларов. По сравнению с маем экспорт подрос почти вдвое, а в сравнении с июнем прошлого года показал положительную динамику в 16%. По большей части США закупают у Китая различные овощные смеси, в том числе сушеные (66,4% от июньского импорта такой продукции), а также замороженные овощи (еще 19,5%). По результатам июня Штаты стали четвертым крупнейшим покупателем овощей у Поднебесной с долей в 8,4% в ее поставках. Совокупно в июне Китай нарастил экспорт овощей до 935,6 миллиона долларов - это рост на 3% к уровню мая, при этом в годовом выражении объемы снизились на 17,7%. Активнее всего Китай поставляет их в Японию (12%), Вьетнам (11%) и Гонконг (10,7%).
https://ria.ru/20250722/kitay-2030641833.html
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в мире, китай, сша, япония
В мире, Китай, США, Япония
Овощной экспорт Китая в США установил многолетний рекорд июня

Китай в июне продал в США овощей на 78,9 миллиона долларов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Китай в июне текущего года продал в США овощей на 78,9 миллиона долларов - это максимальная сумма для этого месяца по меньшей мере с 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики Поднебесной.
Июньские поставки стали самыми заметными и с начала 2025 года: в январе овощей было продано на 88,9 миллиона долларов. По сравнению с маем экспорт подрос почти вдвое, а в сравнении с июнем прошлого года показал положительную динамику в 16%.
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По большей части США закупают у Китая различные овощные смеси, в том числе сушеные (66,4% от июньского импорта такой продукции), а также замороженные овощи (еще 19,5%).
По результатам июня Штаты стали четвертым крупнейшим покупателем овощей у Поднебесной с долей в 8,4% в ее поставках.
Совокупно в июне Китай нарастил экспорт овощей до 935,6 миллиона долларов - это рост на 3% к уровню мая, при этом в годовом выражении объемы снизились на 17,7%. Активнее всего Китай поставляет их в Японию (12%), Вьетнам (11%) и Гонконг (10,7%).
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