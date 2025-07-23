https://ria.ru/20250723/kiev-2030864451.html

Протесты из-за закона о НАБУ могут стать хуже евромайдана, считает эскперт

Протесты из-за закона о НАБУ могут стать хуже евромайдана, считает эскперт - РИА Новости, 23.07.2025

Протесты из-за закона о НАБУ могут стать хуже евромайдана, считает эскперт

Меры Киева по ограничению прав антикоррупционных органов могут привести к протестам, которые, возможно, будут хуже "евромайдана", считает глава общественной... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:33:00+03:00

2025-07-23T15:33:00+03:00

2025-07-23T15:35:00+03:00

в мире

киев

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

евросоюз

протесты на украине из-за закона о набу

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Меры Киева по ограничению прав антикоррупционных органов могут привести к протестам, которые, возможно, будут хуже "евромайдана", считает глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. В интервью газете Times Шабунин заявил, что сейчас Зеленский "показывает свое настоящее лицо", поскольку Запад закрывает глаза на происходящее на Украине. По мнению активиста, меры Киева в отношении антикоррупционных органов могут привести к насильственным протестам. "На этот раз мы не будем танцевать на майдане... У половины страны есть опыт ведения боевых действий", - добавил он. Поэтому, считает Шабунин, в интересах Запада "остановить Зеленского сейчас". Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20250723/genprokuror-2030847072.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, протесты на украине из-за закона о набу