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Главком ВСУ не ответил на вопрос о запасах дальнобойных ракет ATACMS

Главком ВСУ не ответил на вопрос о запасах дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 23.07.2025

Главком ВСУ не ответил на вопрос о запасах дальнобойных ракет ATACMS

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский не ответил на вопрос, остались ли еще у Украины дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает газета... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:00:00+03:00

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2025-07-23T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский не ответил на вопрос, остались ли еще у Украины дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает газета Washington Post. "Сырский не стал комментировать, есть ли у Украины в запасе... ATACMS", - говорится в сообщении издания, которому Сырский дал интервью. Отмечается, что запасы этих ракет у Киева, скорее всего, закончились. Сырский также посетовал на то, что ВСУ испытывают недостаток снарядов калибра 155 миллиметров и нуждаются в дополнительных поставках бронетехники. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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