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Главком ВСУ не ответил на вопрос о запасах дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/kiev-2030786826.html
Главком ВСУ не ответил на вопрос о запасах дальнобойных ракет ATACMS
Главком ВСУ не ответил на вопрос о запасах дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 23.07.2025
Главком ВСУ не ответил на вопрос о запасах дальнобойных ракет ATACMS
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский не ответил на вопрос, остались ли еще у Украины дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает газета... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:00:00+03:00
2025-07-23T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр сырский
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский не ответил на вопрос, остались ли еще у Украины дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает газета Washington Post. "Сырский не стал комментировать, есть ли у Украины в запасе... ATACMS", - говорится в сообщении издания, которому Сырский дал интервью. Отмечается, что запасы этих ракет у Киева, скорее всего, закончились. Сырский также посетовал на то, что ВСУ испытывают недостаток снарядов калибра 155 миллиметров и нуждаются в дополнительных поставках бронетехники. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, киев, александр сырский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Александр Сырский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Главком ВСУ не ответил на вопрос о запасах дальнобойных ракет ATACMS

Главком ВСУ Сырский не ответил на вопрос о наличии ракет ATACMS у Украины

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский не ответил на вопрос, остались ли еще у Украины дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает газета Washington Post.
"Сырский не стал комментировать, есть ли у Украины в запасе... ATACMS", - говорится в сообщении издания, которому Сырский дал интервью.
Отмечается, что запасы этих ракет у Киева, скорее всего, закончились.
Сырский также посетовал на то, что ВСУ испытывают недостаток снарядов калибра 155 миллиметров и нуждаются в дополнительных поставках бронетехники.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАлександр СырскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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