https://ria.ru/20250723/khusnullin-2030864826.html

Более 500 километров дорог ввели в эксплуатацию благодаря кредитам

Более 500 километров дорог ввели в эксплуатацию благодаря кредитам - РИА Новости, 23.07.2025

Более 500 километров дорог ввели в эксплуатацию благодаря кредитам

Более 500 километров дорог в России введено в эксплуатацию за время действия программ инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:34:00+03:00

2025-07-23T15:34:00+03:00

2025-07-23T15:34:00+03:00

строительство

россия

пермский край

свердловская область

марат хуснуллин

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 500 километров дорог в России введено в эксплуатацию за время действия программ инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В среду президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли-Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В результате дорога от Екатеринбурга до Москвы стала на 198 километров короче. "Параллельно занимаемся тем, чтобы увязать крупные магистрали с остальной сетью дорог. Это можно сравнить с большими реками, куда вливаются федеральные, региональные, муниципальные дороги. Решать задачу по обновлению всей дорожной сети помогают механизмы финансовой поддержки регионов – ИБК и СКК. За время их действия с 2022 года в 36 регионах нашей страны введено 102 дорожных объекта общей протяжённостью 504 километров", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.

https://ria.ru/20250716/peterburg-2029579910.html

россия

пермский край

свердловская область

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строительство, россия, пермский край, свердловская область, марат хуснуллин, владимир путин