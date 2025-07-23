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Более 500 километров дорог ввели в эксплуатацию благодаря кредитам - РИА Новости, 23.07.2025
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15:34 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/khusnullin-2030864826.html
Более 500 километров дорог ввели в эксплуатацию благодаря кредитам
Более 500 километров дорог ввели в эксплуатацию благодаря кредитам - РИА Новости, 23.07.2025
Более 500 километров дорог ввели в эксплуатацию благодаря кредитам
Более 500 километров дорог в России введено в эксплуатацию за время действия программ инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:34:00+03:00
2025-07-23T15:34:00+03:00
строительство
россия
пермский край
свердловская область
марат хуснуллин
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 500 километров дорог в России введено в эксплуатацию за время действия программ инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В среду президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли-Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В результате дорога от Екатеринбурга до Москвы стала на 198 километров короче. "Параллельно занимаемся тем, чтобы увязать крупные магистрали с остальной сетью дорог. Это можно сравнить с большими реками, куда вливаются федеральные, региональные, муниципальные дороги. Решать задачу по обновлению всей дорожной сети помогают механизмы финансовой поддержки регионов – ИБК и СКК. За время их действия с 2022 года в 36 регионах нашей страны введено 102 дорожных объекта общей протяжённостью 504 километров", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
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строительство, россия, пермский край, свердловская область, марат хуснуллин, владимир путин
Строительство, Россия, Пермский край, Свердловская область, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Более 500 километров дорог ввели в эксплуатацию благодаря кредитам

Хуснуллин: более 500 км дорог ввели в эксплуатацию благодаря бюджетным кредитам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСкоростная трасса
Скоростная трасса - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Скоростная трасса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 500 километров дорог в России введено в эксплуатацию за время действия программ инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В среду президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли-Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В результате дорога от Екатеринбурга до Москвы стала на 198 километров короче.
"Параллельно занимаемся тем, чтобы увязать крупные магистрали с остальной сетью дорог. Это можно сравнить с большими реками, куда вливаются федеральные, региональные, муниципальные дороги. Решать задачу по обновлению всей дорожной сети помогают механизмы финансовой поддержки регионов – ИБК и СКК. За время их действия с 2022 года в 36 регионах нашей страны введено 102 дорожных объекта общей протяжённостью 504 километров", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
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СтроительствоРоссияПермский крайСвердловская областьМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
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