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Сын задержанного экс-главы Керчи живет в Европе - РИА Новости, 23.07.2025
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07:40 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/kerch-2030759642.html
Сын задержанного экс-главы Керчи живет в Европе
Сын задержанного экс-главы Керчи живет в Европе - РИА Новости, 23.07.2025
Сын задержанного экс-главы Керчи живет в Европе
Сын бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, живет в Европе, а у самого бывшего чиновника есть... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:40:00+03:00
2025-07-23T07:40:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сын бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, живет в Европе, а у самого бывшего чиновника есть загранпаспорта РФ и Украины, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Брусакова задержали в конце мая текущего года. Ему было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу на два месяца. "Брусаков С.А... имеет заграничные национальные паспорта РФ и Украины, а так же сына, который проживает за пределами Российской Федерации на территории Европы", - говорится в документе. Кроме того, согласно информации УФСБ России по Керчи, Брусаков неоднократно общался со свидетелями по уголовному делу "с целью изменения ранее данных ими показаний". Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, преступление, в котором обвиняют Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи.
https://ria.ru/20250722/permskiykray-2030728082.html
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в мире, россия, керчь, украина, сергей аксенов (политик), европа
В мире, Россия, Керчь, Украина, Сергей Аксенов (политик), Европа
Сын задержанного экс-главы Керчи живет в Европе

У экс-главы Керчи Святослава Брусакова есть загранпаспорта России и Украины

© Фото : пресс-служба правительства Республики КрымГлава администрации города Керчи Святослав Брусаков
Глава администрации города Керчи Святослав Брусаков - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Республики Крым
Глава администрации города Керчи Святослав Брусаков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сын бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, живет в Европе, а у самого бывшего чиновника есть загранпаспорта РФ и Украины, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Брусакова задержали в конце мая текущего года. Ему было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу на два месяца.
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"Брусаков С.А... имеет заграничные национальные паспорта РФ и Украины, а так же сына, который проживает за пределами Российской Федерации на территории Европы", - говорится в документе.
Кроме того, согласно информации УФСБ России по Керчи, Брусаков неоднократно общался со свидетелями по уголовному делу "с целью изменения ранее данных ими показаний".
Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, преступление, в котором обвиняют Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета.
Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи.
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