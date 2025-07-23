https://ria.ru/20250723/kerch-2030759642.html

Сын задержанного экс-главы Керчи живет в Европе

Сын задержанного экс-главы Керчи живет в Европе - РИА Новости, 23.07.2025

Сын задержанного экс-главы Керчи живет в Европе

Сын бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, живет в Европе, а у самого бывшего чиновника есть... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:40:00+03:00

2025-07-23T07:40:00+03:00

2025-07-23T07:40:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сын бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, живет в Европе, а у самого бывшего чиновника есть загранпаспорта РФ и Украины, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Брусакова задержали в конце мая текущего года. Ему было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу на два месяца. "Брусаков С.А... имеет заграничные национальные паспорта РФ и Украины, а так же сына, который проживает за пределами Российской Федерации на территории Европы", - говорится в документе. Кроме того, согласно информации УФСБ России по Керчи, Брусаков неоднократно общался со свидетелями по уголовному делу "с целью изменения ранее данных ими показаний". Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, преступление, в котором обвиняют Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи.

https://ria.ru/20250722/permskiykray-2030728082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, керчь, украина, сергей аксенов (политик), европа