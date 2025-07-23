https://ria.ru/20250723/kerch-2030745882.html
Бывшему главе администрации Керчи предъявили обвинение
Бывшему главе администрации Керчи предъявили обвинение - РИА Новости, 23.07.2025
Бывшему главе администрации Керчи предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову, следует из документов,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:22:00+03:00
2025-07-23T03:22:00+03:00
2025-07-23T03:22:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Брусакова задержали в конце мая. "Брусакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Был допрошен в качестве обвиняемого", - говорится в документе. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, преступление, в котором обвиняют Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета. Бывшего чиновника заключили под стражу. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи.
https://ria.ru/20250722/permskiykray-2030728082.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика крым, керчь, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Керчь, Сергей Аксенов (политик)
Бывшему главе администрации Керчи предъявили обвинение
Экс-главе Керчи Брусакову предъявили обвинение в превышении полномочий