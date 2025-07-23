https://ria.ru/20250723/kerch-2030745882.html

Бывшему главе администрации Керчи предъявили обвинение

Бывшему главе администрации Керчи предъявили обвинение - РИА Новости, 23.07.2025

Бывшему главе администрации Керчи предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову, следует из документов,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:22:00+03:00

2025-07-23T03:22:00+03:00

2025-07-23T03:22:00+03:00

происшествия

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сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Брусакова задержали в конце мая. "Брусакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Был допрошен в качестве обвиняемого", - говорится в документе. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, преступление, в котором обвиняют Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета. Бывшего чиновника заключили под стражу. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи.

https://ria.ru/20250722/permskiykray-2030728082.html

https://ria.ru/20250609/ingushetija-2021840710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика крым, керчь, сергей аксенов (политик)