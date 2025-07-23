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В КБР возбудили дела против чиновников из-за халатности - РИА Новости, 23.07.2025
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16:22 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/kbr-2030878629.html
В КБР возбудили дела против чиновников из-за халатности
В КБР возбудили дела против чиновников из-за халатности - РИА Новости, 23.07.2025
В КБР возбудили дела против чиновников из-за халатности
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовные дела в отношении чиновников администраций города Баксан и Баксанского района, подозреваемых в халатности,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:22:00+03:00
2025-07-23T16:22:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовные дела в отношении чиновников администраций города Баксан и Баксанского района, подозреваемых в халатности, которая привела к длительному отключению подачи воды местным жителям, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, ответственные должностные лица ряда сельских поселений Баксанского района, а также должностные лица местной администрации городского округа Баксан и Баксанского муниципального района… не приняли необходимых мер по обеспечению водоснабжением населения, что привело к регулярному и длительному отключению подачи питьевой воды и существенному нарушению прав граждан", - говорится в сообщении. По данным фактам возбуждены два уголовных дела по статье "Халатность" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста. "Расследование дел находится на контроле руководства следственного управления. Следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также принимаются меры по восстановлению нарушенных прав граждан", - отметили в ведомстве.
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происшествия, баксан, баксанский район, россия
Происшествия, Баксан, Баксанский район, Россия
В КБР возбудили дела против чиновников из-за халатности

Чиновников двух поселений в КБР подозревают в халатности из-за отключения воды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовные дела в отношении чиновников администраций города Баксан и Баксанского района, подозреваемых в халатности, которая привела к длительному отключению подачи воды местным жителям, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, ответственные должностные лица ряда сельских поселений Баксанского района, а также должностные лица местной администрации городского округа Баксан и Баксанского муниципального района… не приняли необходимых мер по обеспечению водоснабжением населения, что привело к регулярному и длительному отключению подачи питьевой воды и существенному нарушению прав граждан", - говорится в сообщении.
По данным фактам возбуждены два уголовных дела по статье "Халатность" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.
"Расследование дел находится на контроле руководства следственного управления. Следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также принимаются меры по восстановлению нарушенных прав граждан", - отметили в ведомстве.
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