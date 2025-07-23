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Катера полиции Стамбула патрулируют участок Босфора у дворца Чираган - РИА Новости, 23.07.2025
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16:28 23.07.2025 (обновлено: 21:00 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/katera-2030881082.html
Катера полиции Стамбула патрулируют участок Босфора у дворца Чираган
Катера полиции Стамбула патрулируют участок Босфора у дворца Чираган - РИА Новости, 23.07.2025
Катера полиции Стамбула патрулируют участок Босфора у дворца Чираган
Катера полиции и службы береговой охраны Стамбула дежурят на участке Босфора возле дворца Чираган, где ожидается третий раунд переговоров между представителями... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:28:00+03:00
2025-07-23T21:00:00+03:00
в мире
россия
стамбул
турция
босфор
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Катера полиции и службы береговой охраны Стамбула дежурят на участке Босфора возле дворца Чираган, где ожидается третий раунд переговоров между представителями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости. Несколько катеров патрулируют участок пролива Босфор возле дворца Чираган, который расположен на первой береговой линии. В то же время движение судов по проливу осуществляется без препятствий. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Самолет с российской делегацией приземлился в аэропорту имени Ататюрка в 15.40 (время совпадает с мск). Делегацию встречал генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, экс-посол Турции в РФ Мехмет Самсар и ряд сотрудников МИД Турции и генконсульства РФ. Источник в переговорной группе подтвердил РИА Новости, что российская делегация прилетела в Стамбул.
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в мире, россия, стамбул, турция, босфор, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Турция, Босфор, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Катера полиции Стамбула патрулируют участок Босфора у дворца Чираган

Катера полиции и береговой охраны дежурят на месте переговоров России и Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКатер полиции патрулирует пролив Босфор в окрестностях дворца Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины с участием представителей Турции. 23 июля 2025
Катер полиции патрулирует пролив Босфор в окрестностях дворца Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины с участием представителей Турции. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Катер полиции патрулирует пролив Босфор в окрестностях дворца Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины с участием представителей Турции. 23 июля 2025
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Катера полиции и службы береговой охраны Стамбула дежурят на участке Босфора возле дворца Чираган, где ожидается третий раунд переговоров между представителями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько катеров патрулируют участок пролива Босфор возле дворца Чираган, который расположен на первой береговой линии. В то же время движение судов по проливу осуществляется без препятствий.
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Самолет с российской делегацией приземлился в аэропорту имени Ататюрка в 15.40 (время совпадает с мск). Делегацию встречал генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, экс-посол Турции в РФ Мехмет Самсар и ряд сотрудников МИД Турции и генконсульства РФ.
Источник в переговорной группе подтвердил РИА Новости, что российская делегация прилетела в Стамбул.
Прилет российской делегации на переговоры в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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В миреРоссияСтамбулТурцияБосфорТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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