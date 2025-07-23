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Карапетян выиграл международный процесс против правительства Армении - РИА Новости, 23.07.2025
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10:37 23.07.2025 (обновлено: 14:07 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/karapetyan--2030781211.html
Карапетян выиграл международный процесс против правительства Армении
Карапетян выиграл международный процесс против правительства Армении - РИА Новости, 23.07.2025
Карапетян выиграл международный процесс против правительства Армении
Предприниматель Самвел Карапетян и его семья выиграли международный арбитражный процесс против правительства Армении, где пытались национализировать... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:37:00+03:00
2025-07-23T14:07:00+03:00
армения
самвел карапетян
никол пашинян
электросети армении
электрические сети армении
преследование карапетяна в армении
в мире
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ЕРЕВАН, 23 июл — РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян и его семья выиграли международный арбитражный процесс против правительства Армении, где пытались национализировать принадлежащую ему компанию "Электросети Армении", сообщает совет по защите прав бизнесмена."Арбитраж пришел к выводу, что необходимо применить неотложные меры, поскольку действия Республики Армения вызывают серьезные сомнения в их соответствии соглашению о взаимной защите инвестиций между Арменией и Кипром", — заявили там.Армению обязали воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по его конфискации. Решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством республики.Председатель совета директоров компании Нарек Карапетян уточнил, что правительство не сможет конфисковывать или продавать ее активы, менять состав органов управления, отзывать лицензию и каким-либо образом ограничивать ее нормальную деятельность.Арбитраж также отметил, что при отсутствии неотложных мер истцам будет трудно получить полное возмещение убытков, если они потеряют контроль над компанией или перестанут быть ее владельцами.Правительство Армении направило для участия в процессе своего представителя. Позже оно выступило с оговорками, заявив что уважает вердикт инстанции, но подчеркивает, что в этом вопросе нужно руководствоваться законодательством страны.На минувшей неделе в Армении назначили временного управляющего компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных "Электросетями Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250702/advokat-2026691915.html
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армения, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, электрические сети армении, преследование карапетяна в армении , в мире, россия, армянская апостольская церковь, ташир
Армения, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электросети Армении, Электрические сети Армении, Преследование Карапетяна в Армении , В мире, Россия, Армянская апостольская церковь, Ташир
Карапетян выиграл международный процесс против правительства Армении

Карапетян выиграл международный арбитражный процесс против правительства Армении

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 июл — РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян и его семья выиграли международный арбитражный процесс против правительства Армении, где пытались национализировать принадлежащую ему компанию "Электросети Армении", сообщает совет по защите прав бизнесмена.
"Арбитраж пришел к выводу, что необходимо применить неотложные меры, поскольку действия Республики Армения вызывают серьезные сомнения в их соответствии соглашению о взаимной защите инвестиций между Арменией и Кипром", — заявили там.

Семья Карапетяна инициировала рассмотрение дела в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) в порядке, установленном соглашением о поощрении и защите инвестиций, заключенным между правительствами Армении и Кипра.

Армению обязали воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по его конфискации. Решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством республики.
Председатель совета директоров компании Нарек Карапетян уточнил, что правительство не сможет конфисковывать или продавать ее активы, менять состав органов управления, отзывать лицензию и каким-либо образом ограничивать ее нормальную деятельность.
Арбитраж также отметил, что при отсутствии неотложных мер истцам будет трудно получить полное возмещение убытков, если они потеряют контроль над компанией или перестанут быть ее владельцами.
Правительство Армении направило для участия в процессе своего представителя. Позже оно выступило с оговорками, заявив что уважает вердикт инстанции, но подчеркивает, что в этом вопросе нужно руководствоваться законодательством страны.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом
2 июля, 11:39
На минувшей неделе в Армении назначили временного управляющего компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных "Электросетями Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию.

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его позиция возмутила Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных
23 июня, 22:40
 
АрменияСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектросети АрменииЭлектрические сети АрменииПреследование Карапетяна в АрменииВ миреРоссияАрмянская апостольская церковьТашир
 
 
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