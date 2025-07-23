https://ria.ru/20250723/karapetyan--2030781211.html

Карапетян выиграл международный процесс против правительства Армении

Карапетян выиграл международный процесс против правительства Армении - РИА Новости, 23.07.2025

Карапетян выиграл международный процесс против правительства Армении

Предприниматель Самвел Карапетян и его семья выиграли международный арбитражный процесс против правительства Армении, где пытались национализировать... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:37:00+03:00

2025-07-23T10:37:00+03:00

2025-07-23T14:07:00+03:00

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ЕРЕВАН, 23 июл — РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян и его семья выиграли международный арбитражный процесс против правительства Армении, где пытались национализировать принадлежащую ему компанию "Электросети Армении", сообщает совет по защите прав бизнесмена."Арбитраж пришел к выводу, что необходимо применить неотложные меры, поскольку действия Республики Армения вызывают серьезные сомнения в их соответствии соглашению о взаимной защите инвестиций между Арменией и Кипром", — заявили там.Армению обязали воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по его конфискации. Решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством республики.Председатель совета директоров компании Нарек Карапетян уточнил, что правительство не сможет конфисковывать или продавать ее активы, менять состав органов управления, отзывать лицензию и каким-либо образом ограничивать ее нормальную деятельность.Арбитраж также отметил, что при отсутствии неотложных мер истцам будет трудно получить полное возмещение убытков, если они потеряют контроль над компанией или перестанут быть ее владельцами.Правительство Армении направило для участия в процессе своего представителя. Позже оно выступило с оговорками, заявив что уважает вердикт инстанции, но подчеркивает, что в этом вопросе нужно руководствоваться законодательством страны.На минувшей неделе в Армении назначили временного управляющего компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных "Электросетями Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250702/advokat-2026691915.html

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