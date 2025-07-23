https://ria.ru/20250723/kaluga-2030857847.html

СК взялся за дело о надругательстве над девочкой в Калужской области

СК взялся за дело о надругательстве над девочкой в Калужской области - РИА Новости, 23.07.2025

СК взялся за дело о надругательстве над девочкой в Калужской области

Рассматривается вопрос о депортации являющихся мигрантами родителей детей, надругавшихся над девочкой в Калужской области, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:13:00+03:00

2025-07-23T15:13:00+03:00

2025-07-23T15:13:00+03:00

происшествия

калужская область

россия

боровский район

владислав шапша

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Рассматривается вопрос о депортации являющихся мигрантами родителей детей, надругавшихся над девочкой в Калужской области, сообщило СУСК по региону. Сообщается, что калужским СК расследуются обстоятельства совершения насильственных действий в отношении ребёнка. "СУСК России по Калужской области по данному факту расследуется уголовное дело, в ходе которого, помимо обстоятельств произошедшего, установлены нарушения порядка пребывания на территории региона родителей одного из фигурантов", - говорится в сообщении. В СУСК уточнили, что по решению суда фигуранты помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. "Их родители (помещены) в центр временного содержания иностранных граждан, а также рассматривается вопрос об их депортации", - информирует СУСК. Отмечается, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, с её участием проведены необходимые следственные действия, специалист СК оказал девочке психологическую помощь. Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что, по данным правоохранительных органов, дети мигрантов 9 и 11 лет помещены в центр содержания несовершеннолетних за действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района, а их родители задержаны. По данным Шапши, родители детей - граждане другой страны, и "находились на территории региона с нарушением установленного порядка пребывания". Он подчеркнул, что попросил выяснить, как родители преступников оказались в регионе, кто помогал им оформлять документы, кто предоставил работу. УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

https://ria.ru/20250528/zaderzhanie-2019594094.html

https://ria.ru/20250226/migrant-2001828776.html

калужская область

россия

боровский район

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происшествия, калужская область, россия, боровский район, владислав шапша, следственный комитет россии (ск рф)