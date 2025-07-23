СК взялся за дело о надругательстве над девочкой в Калужской области
СК: надругавшихся над девочкой под Калугой родителей детей могут депортировать
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Рассматривается вопрос о депортации являющихся мигрантами родителей детей, надругавшихся над девочкой в Калужской области, сообщило СУСК по региону.
Сообщается, что калужским СК расследуются обстоятельства совершения насильственных действий в отношении ребёнка.
"СУСК России по Калужской области по данному факту расследуется уголовное дело, в ходе которого, помимо обстоятельств произошедшего, установлены нарушения порядка пребывания на территории региона родителей одного из фигурантов", - говорится в сообщении.
В СУСК уточнили, что по решению суда фигуранты помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
"Их родители (помещены) в центр временного содержания иностранных граждан, а также рассматривается вопрос об их депортации", - информирует СУСК.
Отмечается, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, с её участием проведены необходимые следственные действия, специалист СК оказал девочке психологическую помощь.
Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что, по данным правоохранительных органов, дети мигрантов 9 и 11 лет помещены в центр содержания несовершеннолетних за действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района, а их родители задержаны. По данным Шапши, родители детей - граждане другой страны, и "находились на территории региона с нарушением установленного порядка пребывания". Он подчеркнул, что попросил выяснить, как родители преступников оказались в регионе, кто помогал им оформлять документы, кто предоставил работу.
УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
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