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Кадыров оценил значение запуска Башенной ГЭС - РИА Новости, 23.07.2025
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00:04 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/kadyrov-2030736301.html
Кадыров оценил значение запуска Башенной ГЭС
Кадыров оценил значение запуска Башенной ГЭС - РИА Новости, 23.07.2025
Кадыров оценил значение запуска Башенной ГЭС
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал запуск Башенной ГЭС в Итум-Калинском районе большим шагом в устойчивом развитии энергетики в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:04:00+03:00
2025-07-23T00:04:00+03:00
итум-калинский район
аргун
рамзан кадыров
экономика
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ГРОЗНЫЙ, 22 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал запуск Башенной ГЭС в Итум-Калинском районе большим шагом в устойчивом развитии энергетики в республике. Ранее в Чечне ввели в работу крупнейшую гидроэлектростанцию мощностью 10 мегаватт. Башенная ГЭС построена на реке Аргун. В год она будет вырабатывать 52 миллиона киловатт-часов экологически чистой энергии, этого достаточно для обеспечения электричеством более 10 тысяч домохозяйств. "Запуск нового энергообъекта - большой шаг в устойчивом развитии энергетики региона. Проект не только укрепляет инфраструктуру региона, но и подтверждает потенциал республики в сфере экологически безопасной генерации электроэнергии. Я благодарен всем, кто трудился над реализацией этого важного проекта", - написал Кадыров. Он отметил, что запуск ГЭС имеет большое значение для жителей горных районов, особенно для тех населенных пунктов, где раньше наблюдались перебои с электроэнергией. Кадыров уточнил, что благодаря новой ГЭС энергоснабжение станет стабильнее и надежнее, а это напрямую скажется на качестве жизни людей.
https://ria.ru/20250723/nagrada-2030735969.html
https://ria.ru/20250507/chechnya-2015639916.html
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итум-калинский район, аргун, рамзан кадыров, экономика
Итум-Калинский район, Аргун, Рамзан Кадыров, Экономика
Кадыров оценил значение запуска Башенной ГЭС

Кадыров назвал запуск Башенной ГЭС шагом в устойчивом развитии энергетики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал запуск Башенной ГЭС в Итум-Калинском районе большим шагом в устойчивом развитии энергетики в республике.
Ранее в Чечне ввели в работу крупнейшую гидроэлектростанцию мощностью 10 мегаватт. Башенная ГЭС построена на реке Аргун. В год она будет вырабатывать 52 миллиона киловатт-часов экологически чистой энергии, этого достаточно для обеспечения электричеством более 10 тысяч домохозяйств.
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"Запуск нового энергообъекта - большой шаг в устойчивом развитии энергетики региона. Проект не только укрепляет инфраструктуру региона, но и подтверждает потенциал республики в сфере экологически безопасной генерации электроэнергии. Я благодарен всем, кто трудился над реализацией этого важного проекта", - написал Кадыров.
Он отметил, что запуск ГЭС имеет большое значение для жителей горных районов, особенно для тех населенных пунктов, где раньше наблюдались перебои с электроэнергией. Кадыров уточнил, что благодаря новой ГЭС энергоснабжение станет стабильнее и надежнее, а это напрямую скажется на качестве жизни людей.
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