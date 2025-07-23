https://ria.ru/20250723/kadyrov-2030736301.html

Кадыров оценил значение запуска Башенной ГЭС

Кадыров оценил значение запуска Башенной ГЭС - РИА Новости, 23.07.2025

Кадыров оценил значение запуска Башенной ГЭС

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал запуск Башенной ГЭС в Итум-Калинском районе большим шагом в устойчивом развитии энергетики в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T00:04:00+03:00

2025-07-23T00:04:00+03:00

2025-07-23T00:04:00+03:00

итум-калинский район

аргун

рамзан кадыров

экономика

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ГРОЗНЫЙ, 22 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал запуск Башенной ГЭС в Итум-Калинском районе большим шагом в устойчивом развитии энергетики в республике. Ранее в Чечне ввели в работу крупнейшую гидроэлектростанцию мощностью 10 мегаватт. Башенная ГЭС построена на реке Аргун. В год она будет вырабатывать 52 миллиона киловатт-часов экологически чистой энергии, этого достаточно для обеспечения электричеством более 10 тысяч домохозяйств. "Запуск нового энергообъекта - большой шаг в устойчивом развитии энергетики региона. Проект не только укрепляет инфраструктуру региона, но и подтверждает потенциал республики в сфере экологически безопасной генерации электроэнергии. Я благодарен всем, кто трудился над реализацией этого важного проекта", - написал Кадыров. Он отметил, что запуск ГЭС имеет большое значение для жителей горных районов, особенно для тех населенных пунктов, где раньше наблюдались перебои с электроэнергией. Кадыров уточнил, что благодаря новой ГЭС энергоснабжение станет стабильнее и надежнее, а это напрямую скажется на качестве жизни людей.

https://ria.ru/20250723/nagrada-2030735969.html

https://ria.ru/20250507/chechnya-2015639916.html

итум-калинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

итум-калинский район, аргун, рамзан кадыров, экономика