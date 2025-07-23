Кадыров оценил значение запуска Башенной ГЭС
Кадыров назвал запуск Башенной ГЭС шагом в устойчивом развитии энергетики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал запуск Башенной ГЭС в Итум-Калинском районе большим шагом в устойчивом развитии энергетики в республике.
Ранее в Чечне ввели в работу крупнейшую гидроэлектростанцию мощностью 10 мегаватт. Башенная ГЭС построена на реке Аргун. В год она будет вырабатывать 52 миллиона киловатт-часов экологически чистой энергии, этого достаточно для обеспечения электричеством более 10 тысяч домохозяйств.
"Запуск нового энергообъекта - большой шаг в устойчивом развитии энергетики региона. Проект не только укрепляет инфраструктуру региона, но и подтверждает потенциал республики в сфере экологически безопасной генерации электроэнергии. Я благодарен всем, кто трудился над реализацией этого важного проекта", - написал Кадыров.
Он отметил, что запуск ГЭС имеет большое значение для жителей горных районов, особенно для тех населенных пунктов, где раньше наблюдались перебои с электроэнергией. Кадыров уточнил, что благодаря новой ГЭС энергоснабжение станет стабильнее и надежнее, а это напрямую скажется на качестве жизни людей.
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