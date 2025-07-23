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ФСБ показала кадры с украинским агентом, пойманным в Нижегородской области - РИА Новости, 23.07.2025
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10:15 23.07.2025 (обновлено: 10:39 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/kadry-2030777328.html
ФСБ показала кадры с украинским агентом, пойманным в Нижегородской области
ФСБ показала кадры с украинским агентом, пойманным в Нижегородской области - РИА Новости, 23.07.2025
ФСБ показала кадры с украинским агентом, пойманным в Нижегородской области
ФСБ РФ показала видео с задержанным агентом службы безопасности Украины (СБУ) в Нижегородской области. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:15:00+03:00
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нижегородская область
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
россия
украина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с задержанным агентом службы безопасности Украины (СБУ) в Нижегородской области.Агент СБУ задержан в Нижегородской области, у него нашли взрывчатые вещества и составные части БПЛА, возбуждено дело о госизмене, сообщила ранее ФСБ.На кадрах показано, как задержанного привозят на допрос и надевают на него наручники."Познакомился (с сотрудником СБУ - ред.) на территории Украины. Молодой человек, среднего роста, представился Сергеем... Мне (сказали, что) будут предоставлены проездные документы, денежные средства и сим-карта для связи на территории России с ним", — сказал мужчина.Он уточнил, что был задержан с поличным в ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки.
https://ria.ru/20250718/rossija-2030073810.html
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нижегородская область
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Задержание агента Киева, организовавшего тайник со взрывчаткой в Нижегородской области
Видео о задержании в Нижегородской области агента Киева, организовывавшего тайник со взрывчаткой, публикует ФСБ.
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нижегородская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, россия, украина
Нижегородская область, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Россия, Украина
ФСБ показала кадры с украинским агентом, пойманным в Нижегородской области

ФСБ показала кадры с задержанным агентом СБУ в Нижегородской области

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с задержанным агентом службы безопасности Украины (СБУ) в Нижегородской области.
Агент СБУ задержан в Нижегородской области, у него нашли взрывчатые вещества и составные части БПЛА, возбуждено дело о госизмене, сообщила ранее ФСБ.
Дом агента СБУ из Варшавы Ярославы Хрестиной, передавшей взрывчатку для покушения на бывшего украинского офицера Василия Прозорова - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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На кадрах показано, как задержанного привозят на допрос и надевают на него наручники.
"Познакомился (с сотрудником СБУ - ред.) на территории Украины. Молодой человек, среднего роста, представился Сергеем... Мне (сказали, что) будут предоставлены проездные документы, денежные средства и сим-карта для связи на территории России с ним", — сказал мужчина.
Он уточнил, что был задержан с поличным в ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки.
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Нижегородская областьПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныРоссияУкраина
 
 
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