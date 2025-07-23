https://ria.ru/20250723/kadry-2030777328.html

ФСБ показала кадры с украинским агентом, пойманным в Нижегородской области

ФСБ показала кадры с украинским агентом, пойманным в Нижегородской области - РИА Новости, 23.07.2025

ФСБ показала кадры с украинским агентом, пойманным в Нижегородской области

ФСБ РФ показала видео с задержанным агентом службы безопасности Украины (СБУ) в Нижегородской области. РИА Новости, 23.07.2025

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нижегородская область

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с задержанным агентом службы безопасности Украины (СБУ) в Нижегородской области.Агент СБУ задержан в Нижегородской области, у него нашли взрывчатые вещества и составные части БПЛА, возбуждено дело о госизмене, сообщила ранее ФСБ.На кадрах показано, как задержанного привозят на допрос и надевают на него наручники."Познакомился (с сотрудником СБУ - ред.) на территории Украины. Молодой человек, среднего роста, представился Сергеем... Мне (сказали, что) будут предоставлены проездные документы, денежные средства и сим-карта для связи на территории России с ним", — сказал мужчина.Он уточнил, что был задержан с поличным в ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки.

https://ria.ru/20250718/rossija-2030073810.html

https://ria.ru/20250722/fsb-2030549275.html

нижегородская область

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Задержание агента Киева, организовавшего тайник со взрывчаткой в Нижегородской области Видео о задержании в Нижегородской области агента Киева, организовывавшего тайник со взрывчаткой, публикует ФСБ. 2025-07-23T10:15 true PT1M46S

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